Varel Ob mit Rollator, Tablett oder in Schutzausrüstung – voll motiviert gingen am Samstag 500 Kinder und Erwachsene bei den Sponsorenläufen anlässlich des 3. Vareler Hospiztages an den Start. Beflügelt von dem Gedanken, etwas Gutes zu tun und angeheizt von der Superstimmung am Straßenrand, drehten sie Runde um Runde durch die Innenstadt.

Viele Firmen, Vereine, Parteien und Organisationen hatten Teams am Start, und wer nicht mitlief, sponserte die Läufer. Die zusammengekommene Summe wird der Hospizbewegung gespendet, die das Geld für den Betrieb des Hauses der Hospiz- und Palliativarbeit „Am Jadebusen“ verwendet.

Zum Auftakt gab es einen Handicap-Lauf, bei dem 17 Kinder und Erwachsene mit Rollator, im Rollstuhl oder Gehhilfen an den Start gingen. Die Idee zu dem Lauf hatte Bernhard Möller, der vor einigen Jahren einen Schlaganfall erlitten hat. „Auch Menschen mit Beeinträchtigungen sollen zeigen, was sie können“, sagte der ehemalige Polizist.

Was in ihnen steckt, zeigten anschließend auch 39 Mädchen und Jungen beim Kinderlauf über eine Distanz von 300 Metern. 1000 Meter lang war der anschließende Erwachsenenrundkurs, und viele bewältigten ihn mehr als 30 Mal. So auch Erik Wendeling aus Sande, der zusammen mit Doris Martens, Martina Bluschke, Hans-Friedrich Brünlow und Andrea Smidt für die Nordwest-Zeitung ins Rennen gegangen ist und 33 Runden geschafft hat. Die Nordwest-Zeitung überweist der Hospizbewegung pro jeweils gelaufener Runde der Sportler fünf Euro.

Lang war die Liste der Sponsoren, mit der Pfarrer Manfred Janßen ins Rennen gegangen ist. Die Sponsoren, darunter Weihbischof Wilfried Theising, müssen tief in die Tasche greifen, Varels Pfarrer war nicht zu stoppen.

Viele Läufer waren als Team angetreten. Ein starkes Team stellte die Papier- und Kartonfabrik Varel, die mit 40 Erwachsenen und 15 Kindern an den Start gegangen ist. Durchhaltevermögen zeigten auch die Teams von Bahlsen, Albers Logistik, VTB, Premium Aerotec, der GPS und viele mehr. Mit einer beachtlichen Leistung begeisterte die Gruppe der drei Vareler Freiwilligen Feuerwehren das Publikum: Die Frauen und Männer traten in persönlicher Schutzausrüstung an und liefen darin bis zu 19 Runden.

Auf Schnelligkeit und eine ruhige Hand kam es beim Kellnerlauf an, bei dem auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies an den Start ging. „Man kann nicht alles können“, gestand er ein und musste sich Fred Lienemann vom Tivoli und Tamara Varrelman vom Hotel Friesenhof geschlagen geben.

Höchsteinsatz auch auf der Bühne: Auktionator Gerhard Lambertus versteigerte 70 Posten zugunsten des Hospizes: Kochevents, Hubschrauberrundflug, Ballonfahrt mit Bürgermeister Wagner oder private Wohnzimmerkonzerte von regionalen Künstlern.