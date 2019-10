Varel /Berlin Will die Stadt Varel die vom Bund in Aussicht gestellte Förderung in Höhe von vier Millionen Euro für den geplanten Sport- und Bürgerpark in Anspruch nehmen, muss dieses Projekt in Langendamm realisiert werden. Das ist eines der Ergebnisse des Koordinierungsgesprächs, das Bürgermeister Gerd-Christian Wagner am Montag im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in Berlin geführt hat.

Das heißt im Klartext: Im Konflikt mit der Papier- und Kartonfabrik Varel (PKV), die einen neuen Sport- und Bürgerpark in unmittelbarer Nachbarschaft ablehnt, muss nun ein Kompromiss gefunden werden, wenn das Gesamtprojekt nicht scheitern soll. In den kommenden Wochen wolle die Stadtverwaltung daher weitere Gespräche mit den Verantwortlichen des Unternehmens führen, „um in Ruhe die zwischenzeitlich geäußerten Belange und Bedenken der PKV auszuloten und zu integrieren“, teilte Wagner am Dienstag mit.

Die PKV hatte sich gegen das Projekt in Langendamm ausgesprochen, weil sie Beeinträchtigungen im Lastwagenverkehr befürchtet, auf die Immissionen und Geruchsbelästigung durch die Produktion in direkter Nachbarschaft hinwies und Angst hat, dass Flächen für eine künftige Erweiterung der Fabrik zerschnitten werden. Zeit genug, um zu verhandeln, besteht. Denn der späteste Abgabetermin des endgültigen Antrags ist nun das erste Quartal 2020. „Wegen der Komplexität des Projektes und der Antragsflut wurde der Planung mehr Zeit eingeräumt“, so Wagner.

Das Waldstadion in seiner jetzigen Form könne erhalten werden. Auch das ergab das knapp dreieinhalbstündige Gespräche in Berlin. „Die thematisierte Nachnutzung des Waldstadions zu Sportzwecken ist grundsätzlich möglich“, berichtete Gerd-Christian Wagner.