Varel /Charleston Vor dem nächsten Höhepunkt ihrer noch jungen, aber äußerst erfolgreich angelaufenen Karriere als Golfprofi steht Esther Henseleit. Die 20-jährige Varelerin gibt an diesem Donnerstag ihr Debüt bei einem Major-Turnier, noch dazu dem am höchsten dotierten im Damengolf. So werden bei den US Women’s Open vom 30. Mai bis 3. Juni im US-amerikanischen Charleston (South Carolina) an Preisgeld fünf Millionen US-Dollar (4,46 Mio. Euro) ausgespielt.

Beim Schlagabtausch der Elite der weiblichen Golfprofis ist Ariya Jutanugarn (Thailand) als Titelverteidigerin die Gejagte. Weitere absolute Spitzengolferinnen wie Nelly Korda (USA), Lexi Thompson (USA) oder Minjee Lee (Australien) sind ebenfalls am Start.

Henseleit liegt in der aktuellen Order of Merit (Rangliste nach gewonnenem Preisgeld) der Ladies European Tour (LET) als Rookie auf einem bemerkenswerten dritten Platz mit seit Januar erspielten 81 025 Euro. Zuletzt belegte sie beim LET-Turnier in Évian-les-Bains (Frankreich) dank einer starken Schlussrunde den zwölften Rang und holte sich mit der dortigen erfolgreichen Aufholjagd weiteren Rückenwind für ihr nun folgendes Major-Debüt. „Am Finaltag habe ich echt gut gespielt“, freute sich die Varelerin: „Wir haben dieses Turnier so gespielt, wie auch das Major gespielt wird, also von hinten und mit hohen Roughs.“

Noch populärer und lukrativer als die LET ist die Ladies Professional Golf Association Tour (LPGA). Dabei stellen die US Women’s Open 2019 das zweite Major-Turnier der Saison bei dieser nordamerikanischen Turnierserie dar. Neben Henseleit, die aufgrund ihrer starken Leistungen als erste Nachrückerin für das Turnier in Charleston nominiert wurde, befinden sich in Caroline Masson (Gladbeck), Sandra Gal (Düsseldorf) und Leonie Harm (Stuttgart) drei weitere Deutsche unter den 156 Teilnehmerinnen.