Varel „Steht nicht so gebeugt, den Oberkörper immer schön gerade machen“, schallt es an dem Morgen durch den Vareler Stadtwald. Zwischendurch hört man lautes Lachen, dann erklingt wieder: „Noch kurz Halten: 5, 4, 3, 2, 1 – fertig.“

Die Stimme, die durch den Wald zu hören ist gehört zu Anika Budde. Sie ist Trainerin bei Buggy-Fit – einem speziellen Sportangebot für Mütter. Dabei kann man gemeinsam an einem Outdoor-Fitnessprogramm teilnehmen, das speziell auf die Bedürfnisse des weiblichen Körpers nach der Schwangerschaft zugeschnitten ist.

Rückbildungskurse

Mittwochmorgen, 9.30 Uhr, am Eingang das Vareler Stadtwaldes: Anika Budde steht gemeinsam mit Yvonne Köhler, Gebietsleiterin für Oldenburg, in der Windallee und wartet auf ihre Teilnehmer. Durchschnittlich fünf Mütter sind es, die am Angebot, das es seit März 2019 auch in Varel gibt, teilnehmen. Das Alter der Kinder ist dabei egal: „Die Mütter können ihre Kinder im Kinderwagen mitbringen. Da ist es egal, ob die Kinder erst wenige Monate oder schon fünf Jahre alt sind“, sagt Yvonne Köhler. Einzige Voraussetzung sei nach der Geburt die Teilnahme an einem Rückbildungskursus. „Man sollte etwas acht bis zehn Wochen warten, bis man wieder anfängt, Sport zu treiben“, erklärt Köhler. Nach einem Kaiserschnitt liegt die Wartezeit bei mindestens zwölf Wochen.

Anika Budde ist begeistert. Immer mehr Mütter kommen in die Windallee. Der Startplatz für das 60-minütige Training füllt sich. „Du bist aber groß geworden“, begrüßt sie einen Jungen im Kinderwagen, der sie mit strahlenden Augen anlächelt. „Wie geht es deiner Schulter“, erkundigt sich Anika Budde im Anschluss bei der Mutter.

Sie ist eine von sechs Trainerinnen im Raum Oldenburg, die die Standorte in der Stadt Oldenburg, in Rastede und in Varel betreuen. „Es ist ein deutschlandweites Angebot, das es bereits seit zehn Jahren gibt“, sagt Yvonne Köhler.

Sportlich betätigen

Auch zwei Teilnehmerinnen aus Rastede stoßen um kurz nach halb zehn dazu und komplettieren die große Gruppe, die heute aus zwölf Müttern besteht. Bevor sich die Gruppe in Bewegung setzt, wickelt sich jeder ein Theraband um die Oberschenkel. Damit sollen Po und Beine gestärkt werden, erklärt Anika Budde.

Das Fitnessprogramm dient der Ausdauer, dazu werden Bauch, Rücken und Beckenboden trainiert und gestärkt. Die Nachfrage ist groß. „Für Mütter gab es bisher kaum Möglichkeiten, sich nach der Schwangerschaft auch sportlich zu betätigen“, sagt Yvonne Köhler. Häufig würden Mütter sich voll und ganz auf das Baby konzentrieren und sich selbst dabei vernachlässigen. „Mit dem Angebot wollen wir ermöglichen, dass man sich trotzdem bewegen kann“, so Köhler.

In Zweierreihen marschieren die Teilnehmer durch den Wald. In der einen Hand befindet sich der Kinderwagen, in der anderen eine Hantel, mit der beim Gehen verschiedene Übungen bewältigt werden.

„Es ist ganz egal, mit was für einem Kinderwagen man teilnimmt“, erklärt Yvonne Köhler. Ein Buggy, wie es der Name des Angebots vermuten lässt, ist nicht zwingend notwendig.

Die Gruppe kommt, nun auf Zehenspitzen laufend, auf einer Wiese am Waldrand an. Hier stehen Übungen auf einer Parkbank und den mitgebrachten Matten auf dem Programm – sowohl alleine als auch mit Partner. Die Kinder sitzen währenddessen im Kinderwagen und beäugen das Geschehen gespannt. „Es ist wichtig, dass wir Pausen machen, damit sich die Mütter auch um die Kinder kümmern können“, erklärt Anika Budde. Auch für Gespräche ist zwischen den einzelnen Übungen Zeit.

Sozialer Aspekt

Denn: Nicht nur die sportliche Betätigung steht bei den Trainingseinheiten im Fokus. „Der soziale Aspekt spielt natürlich auch eine wichtige Rolle“, stellt Yvonne Köhler klar. Am Ende der Kursstunde besteht häufig die Möglichkeit, direkt im Park, auf einem Spielplatz oder in nahe liegenden Cafés das Training gemeinsam ausklingen zu lassen, sich auszutauschen und mit den Kindern zu spielen. „Häufig entstehen durch solche Gruppen echte Freundschaften“, so Köhler.

Die Übungen sind fast geschafft. Anika Budde schaut auf ihre Stoppuhr: „5, 4, 3, 2, 1“, zählt sie die Zeit herunter. Fertig. „Und Tschüss“, sagt sie mit einem Lächeln. Die 60 Minuten Training sind wie im Flug vergangen. Anika freut sich bereits jetzt auf die nächste sportliche Mama-Einheit. Denn wo kann man schon, mit dem Kind an seiner Seite, so intensiv Sport treiben.