Varel Mit vielen Aktionen für Mensch und Tier endet an diesem Wochenende die Saison im Freibad am Bäker. Um 10 Uhr beginnt am Samstag ein Beachvolleyball-Turnier, das die DLRG-Ortsgruppe Varel bereits seit vielen Jahren ausrichtet. Mannschaften der DLRG und befreundeter Sportvereine treten gegeneinander an. Zuschauer sind willkommen und für Essen und Trinken ist gesorgt.

Mit einem letzten Sprung ins 22 Grad warme Wasser beenden die Rettungsschwimmer der DLRG Varel um 17 Uhr offiziell die Saison. Auch dazu werden viele Gäste erwartet.

„Wir beschließen die Freibadsaison bei top Wetter“, sagt Johann Taddigs, Leiter der Stabstelle Wirtschaftsbetriebe, „ab nächster Woche wird’s kühler“. Hätte das hochsommerliche Wetter noch weiter angehalten, wäre die Saison um eine Woche verlängert worden, sagte Johann Taddigs auf Nachfrage der NWZ.

Am Sonntag dürfen die Hunde beim Hundeschwimmen ins Wasser. Von 13 bis 16 Uhr ist das Freibad am Bäker den Hunden vorbehalten. Alle Hundebesitzer sind eingeladen, ihre Hunde schwimmen und herumtollen zu lassen. Das Wasser wird dann frei von Chemikalien sein, so Peter Wilken von der DLRG. Die Veranstalter, die DLRG, der Förderverein des Freibades am Bäker und die Stadt Varel freuen sich auf viele Teilnehmer.