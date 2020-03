Coronavirus Im Friesland: Turnvereine stellen Trainingsbetrieb ein

Varel /Friesische Wehde Nach dem Turn- und Sportverein (TuS) Obenstrohe, dem TuS Dangastermoor und dem Turnverein (TV) Bockhorn stellen nun weitere Sportvereine den Trainingsbetrieb ein.

Um dazu beizutragen, die Ausbreitung des Corona-Virus’ zu verlangsamen, stellt der Vareler Turnerbund (VTB) ab sofort den kompletten Wettkampf-, Spiel- und Trainingsbetrieb ein. Die Aktivitäten sämtlicher Abteilungen werden zunächst voraussichtlich bis zum 19. April vollständig ausgesetzt, teilt Marlen Webersinke mit.

Außerdem gibt der TV Neuenburg bekannt, dass wegen der aktuellen Entwicklung der gesamte Spiel- und Übungsbetrieb des Turnvereins ab diesen Montag bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt wird. „Es geht aktuell vordringlich darum, die weitere Verbreitung des Corona-Virus’ zu verlangsamen und auf diese Weise die besonders gefährdeten Mitmenschen zu schützen“, schreibt Karina Lamping in der Mitteilung.

Auch der TuS Zetel stellt seinen kompletten Trainingsbetrieb mit sofortiger Wirkung ein. Das gilt auch für Kurse und den Reha-Sport. Zunächst ist der Trainingsstopp bis Ende der Osterferien vorgesehen. Auch die Geschäftsstelle im TuS-Forum an der Danziger Straße in Zetel bleibt für Publikumsverkehr geschlossen, ist aber zu den Öffnungszeiten telefonisch erreichbar unter 04453/6896 sowie per Mail an kontakt@tuszetel.de.