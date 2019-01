Varel Ailton kommt am Sonntag, 13. Januar, nach Varel. Er ist zu Gast beim Qualifikationsturnier zum EWE-Wintercup. Ailton wird das Geschehen verfolgen, die Pokale bei der Siegerehrung überreichen und für Autogrammwünsche zur Verfügung stehen.

In der BBS Sporthalle an der Stettiner Straße in Varel wird das zweite Qualifikationsturnier dieser EWE-Wintercup-Saison ausgetragen. Ab 10 Uhr spielen die 12 ausgelosten E-Junioren-Teams aus der EWE Geschäftsregion Oldenburg/Varel um die Teilnahme am Hallenhighlight: Die drei besten Teams lösen ein Ticket für das Endturnier in Oldenburg.

Neben dem sportlichen Geschehen sorgt beim Turnier in Varel ein Rahmenprogramm für Kurzweil in den Spielpausen bei Groß und Klein. Zuschauer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.