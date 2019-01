Varel Große Freude bei den C-Junioren der JSG Friesische Wehde: Die U-15-Fußballer setzten sich mit dem sprungreduzierten Futsal-Ball bei den im Modus Jeder gegen Jeden ausgespielten Meisterschaften des Großkreises Jade-Weser-Hunte gegen die Konkurrenz durch.

Für die Endrunde hatten sich sechs Mannschaften qualifiziert, darunter auch die Lokalmatadore des JFV Varel, die am Ende den dritten Platz belegten. Derweil trat der 1. FC Nordenham nicht an.

Die JSG Friesische Wehde war mit einem 1:1 gegen VfL Oldenburg in die Titelkämpfe in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen (BBS) Varel gestartet. Es folgte ein 1:0-Sieg gegen den späteren Vizemeister TuS Eversten, ein 3:0-Erfolg im Derby gegen den JFV Varel sowie ein abschließender 4:0-Sieg gegen die JSG Wilhelmshaven. Somit holten die Wehde-Kicker mit 10 Punkten und 9:1 Toren den Siegerpokal vor TuS Eversten (9/8:1) und Varel (6/5:8).

Die Gastgeber waren hoffnungsvoll mit Erfolgen gegen die JSG Wilhelmshaven (3:0) und den VfL Oldenburg (2:0) in die Endrunde gestartet. Dann jedoch folgten Niederlagen gegen die JSG Friesische Wehde (0:3) und Eversten (0:5), sodass am Ende der Bronzerang heraussprang.

Am Wochenende zuvor waren in Oldenburg die Futsal-Kreismeister bei den A- und B-Junioren ausgespielt worden. In der Altersklasse U 19 verpasste die JSG Friesische Wehde als Dritter der Vorrunden-Gruppe A das Weiterkommen ins Halbfinale. Den Meistertitel sicherte sich die JSG FriPe aus dem Ammerland durch einen 3:0-Finalsieg gegen Schwarz-Weiß Oldenburg.

Bei den U-17-Junioren wurde im Modus Jeder gegen Jeden gespielt. Den Futsal-Titel holte sich GVO Oldenburg mit 15 Punkten, gefolgt von der JSG Abbehausen/Nordenham (13) und dem JFV Varel I (12). Der FSV Jever (6) belegte den fünften Rang, der JFV Varel II (3) wurde Siebter.