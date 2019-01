Futsal-Titelkampf in Vareler Halle

Varel Der nächste Titelträger im neuen Fußballkreis Jade-Weser-Hunte wird an diesem Sonnabend in der männlichen Jugend C ermittelt. So kämpfen die U-15-Junioren ab 13.30 Uhr in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen (BBS) Varel am Panzenberg um die Kreismeisterschaft im Futsal.

Für diese Endrunde haben sich sechs Mannschaften qualifiziert. Gespielt wird im Modus Jeder gegen Jeden. Futsalkreismeister wollen werden der heimische JFV Varel, die JSG Friesische Wehde sowie TuS Eversten, VfL Oldenburg, JSG Wilhelmshaven und der 1. FC Nordenham. Der letzte Anstoß an diesem Nachmittag erfolgt um 17.15 Uhr.