Varel Die Debatte um einen Kunstrasenplatz in Varel geht weiter: Die Gruppe G6 im Vareler Stadtrat hat einen Antrag auf ein Moratorium für Planung und Bau von Kunstrasenplätzen gestellt. Das Moratorium soll so lange gelten, bis die eindeutige ökologische Unbedenklichkeit von Kunstrasenplätzen nachgewiesen werden kann. Der Antrag wird in der nächsten Sitzung des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz diskutiert. Die Sitzung beginnt am Dienstag, 4. Juni, um 17 Uhr im Rathaus II, Zum Jadebusen 20, in Langendamm.

In dem Antrag verweist die Gruppe G6 auf Erkenntnisse des Fraunhofer Instituts, wonach es wegen des verwendeten Granulats zu Problemen kommen kann. Das Moratorium solle zunächst auf zwölf Monate begrenzt werden mit der Option auf Verlängerung, falls der Sachverhalt bis dahin noch nicht abschließend geklärt ist.

Problematisch an Kunstrasenplätzen ist, dass über sie Mikroplastik in der Umgebung verteilt werden kann. Aus Sicht von Sportlern bieten die Plätze aber den Vorteil, dass sie auch im Winter bei Nässe bespielt werden können.

Kunstrasenplätze bestehen in der Regel aus einem Kunststoffteppich, unter dem noch eine elastische Gummischicht liegt. Die soll Verletzungen entgegen wirken. Auf den Kunstrasen werden außerdem oft noch Sand und Kunststoffgranulat gestreut, um das Rollverhalten des Balls zu optimieren und das Verletzungsrisiko weiter zu vermindern. Es gibt aber auch Kunstrasenplätze, die ohne Granulat auskommen.

Für die Granulate gibt es verschiedene Materialien. Billiges Granulat aus alten Autoreifen werde laut Stadtverwaltung heutzutage kaum noch benutzt. Grund sind gesundheitliche Bedenken. Stattdessen werde auf Kunststoffe als Neuware zurückgegriffen oder es kommen alternativ Granulate aus natürlichen Materialien zum Einsatz – beispielsweise Kork oder nur Sand. So sollen die negativen Einflüsse auf die Umwelt gering gehalten werden. Welches Granulat geeignet ist, hängt aber nicht zuletzt auch von der Art der Nutzung ab.

Die Granulate sind aus Sicht des Umweltschutzes auch das größte Problem an den Kunstrasenplätzen: Weil sie nur locker auf dem Platz liegen, werden sie beim Spielen aufgewirbelt, bleiben an Kleidung und Haaren der Sportler haften und werden so vom Platz geschleppt. Weil die Kunststoffteile sehr fein sind, werden sie in Kläranlagen nicht herausgefiltert und können so letztlich in Gewässern landen.

Zudem werden die Granulate zum Teil einfach vom Wind vom Platz geweht, vom Regen heruntergespült oder beim Schneeräumen abgetragen und landen so in der Umwelt.