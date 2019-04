Gödens dreht Partie in Varel

Varel Drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt der 1. Fußball-Kreisklasse hat die SV Gödens beim TuS Varel geholt. Beim 3:1 (0:1)-Sieg am Mittwochabend war Nils Moldan mit zwei Treffern der Matchwinner aufseiten der Gäste, die nun acht Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz rangieren.

Im ersten Spielabschnitt war Gödens das Team mit mehr Ballbesitz, das Tor fiel aber auf der Gegenseite. Nach einem Angriff über die linke Seite und einer weiten Flanke stand Mohammad Karimi am zweiten Pfosten sträflich frei und drückte den Ball über die Linie (8.). Gödens gefiel durch seine Offensivleistung, war aber hinten immer anfällig.

Die Vareler zeigten eine gute kämpferische Leistung, versäumten es aber, auf dem tiefen Platz an der Arngaster Straße den zweiten Treffer nachzulegen und hatten in der 18. Minute Glück. Nach einem Ballverlust schaltete Moldan am schnellsten und überwand Marc Gerhart im Tor der Gastgeber. Der gut leitende Schiedsrichter Cenk Kara entschied aber auf Abseits. In der 28. Minute stand wieder Gerhart im Mittelpunkt. Einen Schuss aus kurzer Entfernung lenkte er mit einer tollen Parade über die Latte.

Die Entscheidung in der Partie fiel kurz nach der Pause. Nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel traf Nicolas Kluth zum verdienten Ausgleich. Weitere zwei Minuten später drehte Moldan mit seinem ersten Treffer das Spiel, und in der 54. Minute traf er zum 3:1-Endstand. Auf dem schwer bespielbaren Boden verdiente sich der stets anspielbare Vitalis Buss bei den Gästen eine Bestnote, bei Varel ragte Khaled Khalil als Abwehrorganisator heraus.