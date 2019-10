Varel Knapp 50 Minuten lang hatten die personell geschwächten Handballerinnen der SG Obenstrohe/Dangastermoor beim Tabellenzweiten ATSV Habenhausen in Front gelegen – phasenweise sogar mit sechs Treffern. Trotzdem ging der Landesliga-Aufsteiger in Bremen am Ende beim 30:33 (19:15) als Verlierer vom Feld und verpasste damit den möglichen dritten Saisonsieg.

„Die letzten neun Minuten haben uns leider den Sieg gekostet, nachdem wir mit unserem Minikader den Gegner lange dominiert hatten und eigentlich keiner mehr mit einer Niederlage rechnete“, bilanzierte Coach Nils Makovicka mit Blick auf nur noch einen einzigen SG-Treffer nach dem 29:25-Zwischenstand (51. Minute). Erschwerend kam in dieser Phase für die aus Krankheits- und Urlaubsgründen nur mit zehn Spielerinnen angetretenen Gäste hinzu, dass sie zwei Zeitstrafen kassierten und zudem fünf, sechs gute Wurfchancen ungenutzt ließen.

„Dennoch kann ich meiner dezimierten Mannschaft keinen Vorwurf machen und bin mit der Leistung gegen einen Gegner, der personell aus dem Vollen schöpfen konnte, durchaus zufrieden“, betonte Makovicka: „Wir haben gezeigt, dass wir in der Landesliga angekommen sind.“

In der Tat: Mit dem 2:1 (3.) hatten die Varelerinnen erstmals die Führung übernommen und bauten diese über 7:3 (12.) und 12:7 (18.) auf 16:10 (25.) und 18:13 (28.) aus. Zwar konnten die verlustpunktfreien Habenhauserinnen, die vor der Saison freiwillig auf einen Oberliga-Startplatz verzichtet hatten, nach dem Seitenwechsel auf 19:20 (35.) verkürzen. Doch setzten sich die Gäste wieder auf 28:22 (44.) ab, ehe die Kräfte nach und nach ausgingen.

„Zudem hat Habenhausen mit vollem Kader das Tempo hochgehalten“, analysierte Makovicka: „Sobald wir nur eine Minute nachgelassen haben, war der Gegner da.“

Nun haben die Varelerinnen zweieinhalb Wochen Zeit, um sich auf die nächsten beiden schweren Aufgaben gegen Topteams der Landesliga vorzubereiten. Binnen drei Tagen geht es dann, personell sicher besser aufgestellt, auswärts gegen den Tabellendritten TSV Altenwalde (31. Oktober) und zu Hause gegen Spitzenreiter TSV Intschede (2. November).

SG Obenstrohe/Dangastermoor: de Groot - Kleinert 6, Busma 1, Elberling 3, Frenzel 8/3, Schwitters 2, Scheliga 2, Lissewski 2, Coquille 6/1, Höpken.