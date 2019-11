Varel „Das Wichtigste ist, dass wir mit dem Kopf von Beginn an voll bei der Sache sind“, bringt es Christian Schmalz vor dem Auswärtsspiel seiner Oberliga-Handballer von der SG VTB/Altjührden bei der TSG Hatten-Sandkrug auf den Punkt. Denn als Tabellendritter (14:4 Punkte) sind die Vareler am Samstagabend in der Sporthalle Sandkrug an der Schultredde beim Tabellenelften (4:14) klarer Favorit. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Umso größer ist die Gefahr, dass der eine oder andere Vareler Akteur mit seinen Gedanken schon ein Woche weiter beim nachfolgenden Heimspiel und Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter TV Cloppenburg (16:2) ist. „Das Beste ist, gar nicht darüber zu reden, aber innerlich ist das Ausblenden wahrscheinlich nicht ganz so einfach“, erklärt Schmalz. Dennoch: „Am Samstagabend muss die ganze Konzentration der TSG Hatten-Sandkrug gelten, die wir keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen dürfen“, fordert der SG-Coach und verweist unter anderem auf die knappe Heimniederlage der Sandkruger gegen Cloppenburg (27:30): „Das könnte auch für uns dort bis in die Schlussminuten hinein eine ganz enge Sache werden.“

Ähnlich wie die Friesländer haben auch die Gastgeber aus dem Landkreis Oldenburg in dieser Spielzeit mit zahlreichen Ausfällen aufgrund von Verletzungen oder Erkrankungen zu kämpfen. Bester Torschütze ist Rückraumakteur Andre Haake, der wie der ehemalige Vareler Kreisläufer Till Schinnerer zu den wichtigen Säulen im Team von TSG-Trainer Hauke Rickels zählt.

„Zunächst einmal müssen wir von Beginn an Gas geben und es schaffen, deren Abwehr zu überwinden“, erklärt Schmalz. Dabei decken die Sandkruger variabel, wechseln zwischen 6:0-, 5:1- oder 5+1-Deckungsvarianten. „Da sind wir aber auf alles vorbereitet“, betont der SG-Coach.

Zudem hat der von einem Muskelfaserriss wiedergenesene Lukas Kalafut seinen ersten dosierten Einsatz beim 31:24-Heimsieg gegen den HC Bremen gut überstanden. „Wir werden seine Einsatzzeiten weiter steigern“, freut sich Schmalz über die Rückkehr des zweitligaerfahrenen Shooters, der dem Vareler Angriffsspiel noch mehr Durchschlagskraft verleihen wird.

„Wir gehen selbstbewusst in dieses Spiel und wollen unsere Serie natürlich ausbauen“, betont der Coach: „Und ab Samstagabend gegen 21.15 Uhr können wir die Gedanken dann gerne auf Cloppenburg richten.“