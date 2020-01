Varel In Spiel eins nach dem überraschenden Rücktritt von Coach Christian Schmalz und einer unruhigen Trainingswoche versuchen die Oberliga-Handballer der SG VTB/Altjührden, an diesem Samstag in fremder Halle ein Stück weit zur Normalität zurückzukehren. Dabei sind die drittplatzierten Vareler beim Tabellennachbarn HSG Delmenhorst gefordert, der im Falle eines Heimsieges nach Punkten gleichziehen würde. Anwurf in der Sporthalle am Stadion ist um 19.15 Uhr.

Klar ist: Der Meisterschaftszug ist für die Vareler nach der 25:26-Heimpleite gegen Schlusslicht Elsflether TB, die das Fass bei Schmalz auch aufgrund der mangelnden Einsatzbereitschaft einiger SG-Spieler zum Überlaufen gebracht hatte, endgültig abgefahren bei nun acht Minuspunkten Rückstand auf Spitzenreiter TV Cloppenburg. Dennoch hat Varels Sportlicher Leiter die Spieler nach drei Niederlagen aus den letzten vier Partien in die Pflicht genommen, sich von einer besseren Seite zu zeigen.

„Ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft, und dass alle zeigen, dass das Spiel gegen Elsfleth nicht unser Anspruch sein kann. Die Spieler sind an der Ehre gepackt und müssen es jetzt auf die Platte bringen“, betont Deters: „Sicher haben wir genug Potenzial, um auch in Delmenhorst zu gewinnen. Aber ohne die nötige Einstellung und 100 Prozent Einsatz bekommen wir – wie letzte Woche gesehen – gegen jede Mannschaft in dieser Liga Probleme.“

Da sich, wie berichtet, die erhoffte schnelle Interimslösung für den verwaisten Trainerposten unter der Woche zerschlagen hat, wird Deters selbst am Samstag an der Seitenlinie Regie führen. Zudem wurden in der Trainingswoche einige Führungsspieler aus dem Mannschaftsrat aktiv in die Vorbereitung mit eingebunden auf den Gegner um Delmenhorsts Torjäger Jörn Janßen, Regisseur Frederic Oetken sowie die Ex-Vareler Tim Coors und Trainer Jörg Rademacher. „Sie haben sich gut eingebracht und das Training mit Blick auf unseren Gegner mitgestaltet“, lobte Deters. Er führte zudem diverse Einzelgespräche mit SG- Spielern, von denen sich viele noch mit Blessuren herumschlagen. Immerhin kann Deters am Samstag personell fast aus dem Vollen schöpfen, da auch Aydrian Dröge ins Training zurückgekehrt ist.

In Sachen neuer SG-Coach möchte Deters, der seit vergangenen Sonntag viele Telefonate mit potenziellen Nachfolgern geführt hat, möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen: „Wir sind mit mehreren Trainerkandidaten in engen und auch guten Gesprächen. Und ich bin optimistisch, dass wir die Nachfolgelösung noch im Januar präsentieren können“, erklärt der Sportleiter: „Auch wenn sich unsere Vorzeichen natürlich komplett verändert haben.“

So war er bis zum Elsfleth-Spiel auf der Suche nach einem Trainer ab Sommer, nachdem Schmalz zum Jahreswechsel signalisiert hatte, nach der aktuellen Saison nicht weitermachen zu wollen. „Da wir nach Christians Rücktritt nun aber keine sofortige Übergangslösung mit einem qualifizierten Trainer umsetzen konnten, suchen wir jetzt einen Trainer, der so schnell wie es geht übernehmen kann. Er soll die Rückrunde nutzen, um Umfeld und Mannschaft kennenzulernen, um nächste Saison wieder voll anzugreifen.“