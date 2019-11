Varel Reichlich Selbstvertrauen haben in den vergangen fünf Wochen die Oberliga-Handballer der SG VTB/Altjührden aufgebaut. So lautet die maximale Ausbeute sechs Siege aus den letzten sechs Spielen Siege – jeweils drei im Landespokal und in der Punktspielsaison. Zwar wurden diese Erfolge gegen Teams aus der unteren Oberliga-Tabellenregion beziehungsweise klassentiefere Mannschaften erzielt. Andererseits hatten die Vareler auch den Ausfall diverser Leistungsträger zu verkraften und mussten auch im Training mangels Personal immer wieder improvisieren.

„Wir schwimmen auf einer Erfolgswelle. Und diese wollen wir noch möglichst lange reiten,“ betont HSG-Coach Christian Schmalz vor dem schweren Heimspiel und Verfolgerduell an diesem Sonnabend (19.30 Uhr, Manfred-Schmidt-Sporthalle) gegen den HC Bremen.

„Das wird eine ganz harte Nuss“, weiß Schmalz natürlich um die Qualitäten der Gäste von der Weser, die in der Tabelle als Fünfter nur einen Pluspunkt hinter dem SG-Team rangieren. „Dennoch: Wir spielen zu Hause. Und egal, wer kommt: Die Jungs sind selbstbewusst und wollen ihre Serie unbedingt ausbauen, das merkt man auch im Training.“

Und das, obwohl am Dienstagabend gerade mal sieben Akteure an der Trainingseinheit teilnehmen konnten. Dennoch hat der SG-Coach im Vergleich zum 29:24-Sieg gegen Heidmark, mit dem die Vareler souverän den Einzug in das Final-Four-Turnier des Landespokals perfekt gemacht haben, nun gegen den HC Bremen zwei Alternativen mehr.

So stößt der nach der Verletzung von Abwehrchef und Kapitän Kai Schildknecht nachverpflichtete Kreisläufer Martin Steusloff (zuvor VfL Edewecht) wieder zur Mannschaft. Zudem dürfte der nach einem Muskelfaserriss wiedergenesene Shooter Lukas Kalafut erstmals wieder dosiert zum Einsatz kommen können.

„Die beiden erhöhen unsere taktischen Möglichkeiten gegen eine richtig gute Truppe aus Bremen“, freut sich Schmalz. Dreh- und Angelpunkt der Gäste im Angriff ist Spielertrainer Marten Franke (zuvor OHV Aurich, VfL Edewecht), der aufgrund einer Knieverletzung in den vergangenen vier Spielen aber zum Zuschauen verdammt war. „Warten wir ab, ob er gegen uns wieder dabei ist. Fakt ist, ohne ihn sind die Bremer unberechenbarer“, sagt der Vareler Coach: „Sie haben viele gefährliche Spieler, einen guten Torwart sowie ein sehr schnelles Umschaltverhalten nach vorne und hinten.“

Daher gelte es für sein Team, in der Abwehr „knallhart und beweglich“ zu stehen und vorne wieder geduldig die Chancen herauszuspielen: „Dann sind wir weiterhin schwer zu schlagen.“