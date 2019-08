Turnier und Dauerkarten

Das Roland-Stein-Turnier beginnt an diesem Samstagnachmittag in der Sporthalle am Brandsweg in Oldenburg. Folgende Partien stehen in der Vorrunde (2x20 Minuten) auf dem Programm. 14 Uhr: TSG Hatten-Sandkrug - TV Cloppenburg 15.10 Uhr: SG/VTB Altjührden - Tvd Haarentor 16.20 Uhr: OHV Aurich - TSG Hatten-Sandkrug 17.30 Uhr: HV Zwartemeer - SG/VTB Altjührden 18.40 Uhr: TV Cloppenburg - OHV Aurich 19.50 Uhr: Tvd Haarentor - HV Zwartemeer

Die Platzierungsspiele (2x30 Minuten) folgen ab Sonntagmittag. 12 Uhr: Spiel um Platz 5 13.45 Uhr: Spiel um Platz 3 15.30 Uhr: Finalspiel

Der Dauerkartenvorverkauf der SG VTB/Altjührden startet ebenfalls an diesem Wochenende. Für die neue Spielzeit in der Oberliga Nordsee hoffen die Verantwortlichen, dass möglichst viele Zuschauer den Vareler Handballern die Treue halten. Mit dem Kauf einer Dauerkarte hat man seinen Stammplatz in der Manfred-Schmidt-Sporthalle sicher und bekommt so alle 13 Heimspiele zum Preis von 120 Euro (ermäßigt 110 Euro) zu sehen. Die neue Jugend-Dauerkarte für Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren kostet 50 Euro.

Die Saisontickets werden wie folgt zum Kauf angeboten: An diesem Samstag, 10. August, von 10 bis 13 Uhr findet der Vorverkauf bei Blumen und Pflanzen Lameyer (Achter de Gast 28) in Obenstrohe statt. Weiter geht es am Donnerstag, 15. August, von 9 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr bei der Vareler Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg (Marktplatz 5). An den Vorverkaufstagen wird auch jeweils ein Spieler der SG vor Ort sein und den Kartenkäufern für Gespräche zur Verfügung stehen.