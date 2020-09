Handball-Wettbewerb: Vareler E-Mädchen peilen Weltrekord an

Varel Die Jagd auf einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde beginnt an diesem Samstag, 12. September, auch in der Sporthalle an der Plaggenkrugstraße in Obenstrohe. Im Zeitraum von 10.45 bis 12.15 Uhr versuchen die Spielerinnen der weiblichen E-Jugend der JHSG Varel binnen einer Stunde mindestens 1500 Pässe in einem vorgegebenen Spielfeld im Uhrzeigersinn zu werfen – und zu fangen.

„Nach dem Aufruf des Handballverbandes Schleswig-Holstein nehmen wir mit den E-Mädchen die Herausforderung an“, sagt JHSG-Trainer Lars Göken. Das Motto der Aktion lautet: „Deutschland wirft sich warm – der Weltrekord“.

„Das Ganze hat dabei offiziellen Charakter“, erläutert Göken: „Denn die Dokumentation dieser Veranstaltung wird nach erfolgreicher Sichtung durch den HVSH nach London zum Guinness Book of Records geschickt.“

Bundesweit wollen sich am Samstag zahlreiche Mannschaften an diesem Wettbewerb beteiligen. Sieger ist das Team, das es schafft, die meisten Handball-Pässe innerhalb von 60 Minuten zu spielen. Gespielt wird in einem vorher markierten Feld.

„Die zehn Teilnehmer beziehungsweise Teilnehmerinnen stehen an der jeweiligen Markierung mit einem Abstand von fünf Metern zueinander. Mit einem Schiedsrichter-Pfiff als Startsignal starten die 60 Minuten“, heißt es in der Ausschreibung des HVSH. „Der Handballsport braucht mediale Aufmerksamkeit. Das ist die Intention hinter diesem großartigen Projekt. Zudem wird ein gemeinnütziger Zweck unterstützt.“