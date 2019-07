Varel Mit einer Tour „Rund um Varel“ startet die Inline-Community an diesem Sonntag, 28. Juli, in die Sommersaison. Los geht es um 10 Uhr auf dem Schlossplatz. Bereits ab 9 Uhr treffen sich die Skater, unter anderem zum gemeinsamen Frühstück. Die Rückkehr ist für 17 Uhr geplant.

„Die Tagestour ist in vier Etappen aufgeteilt zu je 15 Kilometern“, erläutert Detlef Hackbarth von der Vareler Inline-Community (VIC). Insgesamt umfasst die Laufstrecke 55 Kilometer. „Wer nicht die gesamte Tour laufen möchte, sondern nur eine oder mehrere Etappen, kann an den Pausenpunkten dazustoßen.“

Viele der Straßen liegen in der grünen Natur mit gesunder Luft, heißt es in der Einladung. Gelaufen werden die Teilabschnitte im geschlossenen Verband. „Das Lauftempo wird gemäßigt sein, so zwischen 15 und 18 Stundenkilometern. Keiner bleibt zurück“, sagt Detlef Hackbart. Hält dennoch einer der Teilnehmer nicht mehr mit, werden sie von Begleitfahrzeugen aufgenommen und nach Varel zurückgefahren.

Nach jeder Teilstrecke wird eine Pause eingelegt, bei der sich die Inliner ausruhen und stärken können. Die Veranstalter bieten ein Mittagessen an sowie Kaffee und Kuchen, ausreichend Getränke und Obst. Nach dem Zieleinlauf auf dem Schlossplatz in Varel warten weitere Erfrischungen. Die Verpflegung ist in der Startgebühr inklusive.

Für die Verkehrssicherheit auf den Straßen rund um Varel und durch den Landkreis Friesland sorgt die Vareler Polizei gemeinsam mit Skateguards des VIC. „Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten“, betont Detlef Hackbarth. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stellt Sanitäter, die immer begleitend dabei sind. Zur Sicherheit sollten aber alle Teilnehmer eine gute Schutzausrüstung anlegen.

Mitmachen können Skater ab 16 Jahre. „Jüngere dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen mitfahren“, sagt Detlef Hackbarth. Ausgeschlossen sind die Mitnahme oder Begleitung von Kinderwagen oder Sportkarren, Nordic-Walking-Stöcke, Fahrräder und Tiere.

Anmeldungen sind am Sonntag möglich, kurzentschlossene können sich am Startplatz noch registrieren lassen. Die Startgebühr beträgt pro Person 45 Euro.

Diese drei Dinge müssen Inlineskater können 1. Das Bremsen: Bei Straßeninlinern nutzt man einfach die bereits vorhandenen Bremsstopper, indem man während der Fahrt leicht in die Knie geht und dann die Fußspitze des Fußes, an dem sich der Bremsstopper befindet, anhebt und dabei die Ferse mit dem Bremsstopper auf den Boden drückt, bis man zum Stillstand kommt. Bitte diese Technik bei niedrigen Geschwindigkeiten üben. Es gibt weitere Bremstechniken, etwa den T-Stop. Hierbei stellt man einen Fuß nach hinten, so dass beide Füße den Buchstaben „T“ formen. Die Drehung: Hierbei stellt man einen Fuß schräg und zieht den anderen Fuß nach. Beide Methoden sollten nicht bei höheren Geschwindigkeiten angewendet werden. 2. Das Rückwärtsfahren: Dabei muss man lediglich die Füße in Form des Buchstabens „C“ in den Asphalt drücken. Beim Inlineskaten macht das Rückwärtsfahren besonderen Spaß, und mit dem 180-Grad-Sprung kann man während der Fahrt ganz einfach die Richtung wechseln – beide Techniken erfordern aber einige Übung bis zur sicheren Beherrschung. Also bitte erstmal bei niedrigen Geschwindigkeiten und natürlich nur mit voller Schutzkleidung üben. 3. Das Kurvenfahren: Für eine Linkskurve stellt man beim Inlinerfahren den linken und für eine Rechtskurve den rechten Fuß vor den anderen und lehnt sich in die Kurve. Mit dem sogenannten ‚Shuffle‘ kann man auch Kurven fahren und für mehr Geschwindigkeit sorgen, der hintere Fuß wird dabei einfach nach außen gedrückt. Als Letztes gibt es auch noch den „Hüftschwung“, ähnlich wie beim Skifahren, wobei man die Hüfte dreht und somit die Fahrtrichtung entsprechend ändert.

Mehr Infos unter www.varel-inline.de/rund-um-varel.html