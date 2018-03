Varel Die Antwort auf die Fragen des Alltags ist heutzutage nur einen Klick entfernt. Wer wissen will, wann der nächste Bus fährt, der googelt. Das gleiche gilt für die Öffnungszeiten des Rathauses oder die Telefonnummer des Handwerkers, der die eigene Wohnung auf links ziehen soll. Dabei ist vollkommen egal, ob man wirklich die Suchmaschine Google oder irgendeine andere benutzt. Das Wort „googeln“ hat es sogar in den Duden geschafft.

Aber was wird in Friesland gegoogelt? Die Antwort darauf gibt es auch im Netz: Google-Trends heißt das Werkzeug, mit dem festgestellt werden kann, welche Suchbegriffe wie oft in die Suchleiste getippt wurden. Auf Anfrage liefert Google-Trends auch noch etwas mehr.

Zum Beispiel die Top-Aufsteiger. Das sind Suchbegriffe, die im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2016 am stärksten angestiegen sind, sprich für eine gewisse Phase besonders oft gesucht wurden. Der Aufsteiger für Varel überrascht auf den ersten Blick: Da steht „Scheune Varel“ und damit ist ohne Zweifel das Lokal in der Obernstraße gemeint. Besonders groß war das Interesse übrigens in der ersten Oktoberhälfte. Kein Wunder: Da gewann die Scheune bei der Fernsehsendung „Mein Lokal dein Lokal“.

Noch mehr überrascht allerdings Platz zwei. Hier steht die Raiffeisen Volksbank Varel. Die Suchanfragen häufen sich übrigens zum Monatsende. Offenbar wird dann immer online nachgeschaut, ob das Gehalt schon da ist.

Mitte Mai erschütterte ein Ereignis die Region, dass in den Google-Trends den dritten Platz macht: Der Suchbegriff lautet „Mord in Varel“. Im Mai töteten eine 14-Jährige und ein 15-Jähriger in Büppel die Mutter des Mädchens.

In der Friesischen Wehde sorgten vor allem große Veranstaltungen für Suchanfragen. Auf Platz eins unter den Top-Aufsteigern schaffte es der Bockhorner Oldtimermarkt, dahinter kommt der Bockhorner Markt und auf Platz drei folgt das Quadtreffen Zetel, das allerdings nicht in Zetel sondern in Marx stattfindet. Die Suchanfragen häufen sich natürlich immer kurz bevor oder während die Veranstaltungen gerade stattfinden.

Natürlich lässt sich das Ganze auch auf die Landkreisebene heben. Wer in die Google-Suchleiste Friesland eingab, suchte wahrscheinlich nach Porzellan. Das liegt auf dem ersten Platz. Besonders in der ersten Hälfte des Jahres schien das friesische Porzellan begehrt gewesen zu sein.

Wenig überraschend für eine Region, die von vielen Touristen besucht wird: Platz zwei macht ein Hotel, genau genommen suchten die Leute nach „Upstalsboom Landhotel Friesland“.

Platz drei haben die Friesländer wahrscheinlich dem ZDF zu verdanken: „Friesland Krimi“ lautet der dritte Top-Aufsteiger. Immer pünktlich zu den Sendeterminen steigt die Zahl der Suchanfragen steil an.

Soviel zu den Begriffen, die zusammen mit den Orten oder eben Friesland selbst gesucht wurden. Aber was googeln die Friesländer jetzt denn selbst? Vermutlich nichts, was an anderen Orten nicht auch viel gesucht wird: Auf den ersten drei Plätzen sind Facebook, Youtube und Amazon. Viele Nutzer nehmen die Suchmaschine gerne als Abkürzung zur Startseite des jeweiligen Portals. Kurios: Auf Platz sechs der Top-Google-Anfragen aus dem Friesland ist „Google“.

Top-Aufsteiger zu Varel 2017 und Januar 2018 in Deutschland

1.Scheune Varel

2.Raiffeisen Volksbank Varel

3.Mord in Varel

4.Varel Hafen

5.Wohnung mieten Varel

6.Hagebaumarkt Varel

7.Steinmeier Varel

8.Schwimmbad Varel

9.Pferdemarkt Varel 2017

10.Stadtfest Varel 2017

Die Orte Bockhorn und Zetel mussten aufgrund weniger Daten in einer Abfrage verbunden werden:

Top Aufsteiger Begriffe zu Bockhorn und Zetel 2017 und Januar 2018 in Deutschland

1.Bockhorn Oldtimer 2017

2.Bockhorner Markt

3.Quadtreffen Zetel 2017

4.Minigolf Bockhorn

5.Erlebnisbad Bockhorn

6.Fackelschwimmen Zetel

7.Fc Zetel

8.Bockhorner Klinker

9.Unfall Bockhorn

10.Alte Ziegelei Bockhorn

Top Aufsteiger Begriffe zu Friesland 2017 und Januar 2018 in Deutschland

1.Friesland Porzellan

2.Upstalsboom Landhotel Friesland

3.Friesland Krimi

4.Friesland Therme

5.Abfuhrkalender Friesland 2017

6.Wunschkennzeichen Friesland

7.Friesland Camping

8.Krabbenkrieg Friesland

9.Friesland Second

10.Mühlentag 2017 Friesland

Meistgesuchte Begriffe in Friesland 2017 und Januar 2018 in Deutschland

1.Facebook

2.YouTube

3.Amazon

4.Ebay kleinanzeigen

5.Ebay

6.Google

7.Bild

8.Wetter

9.Gmx

10.Übersetzer