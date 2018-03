Starkregen bremst Henseleit aus

Varel /Jerez Heftige Regenfälle haben dafür gesorgt, dass die Golferinnen bei den „Spanish Open“ die erste Runde nicht beenden konnten – unter ihnen auch Esther Henseleit aus Varel. Nach einer Regenpause von fast vier Stunden reichte das Tageslicht nicht mehr aus, um alle Spielerinnen über die Runde zu bringen. Neben dem heftigen Regen kam im Süden Spaniens auch noch starker Wind ins Spiel, der böig war und so kaum auszurechnen war. Dadurch wurden teilweise auch gute Schläge nicht belohnt.

Von den Spielerinnen, die ihre Runde beendeten, war die Schwedin Frida Kinhult die einzige, die einen Score unter Par nach Hause bringen konnte. Esther Henseleit hatte am ersten Tag eine frühe Startzeit und konnte daher sogar noch einige Bahnen bei halbwegs passablem Wetter gehen. So absolvierte die Spielerin des Hamburger GC ihre ersten neun Löcher (Frontnine) unter Par, musste anschließend aber auch den widrigen Bedingungen Tribut zollen und unterschrieb am Ende eine solide 76 (+4).

Vor dem Turnierstart war die Friesländerin vom Platz noch ganz angetan und lobte vor allem die Grüns. Sie sah aber nach den Proberunden schon kommen, dass Wind und Wetter eine entscheidende Rolle spielen würden.

Bei diesem ersten ganz großen Turnier des Jahres werden Esther Henseleit und sieben weitere deutsche Mädchen in der Zählspielqualifikation versuchen, den Cut der besten 32 Spielerinnen zu schaffen, um in die sogenannten Matchplays aufzusteigen.