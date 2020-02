Varel /Jever Während die Landesliga-Volleyballer des Vareler TB noch gegen den Abstieg kämpfen, stehen die Bezirksklassen-Frauen des MTV Jever vor dem Titelgewinn. Das vorletzte Saisonspiel steht für die Bezirksliga-Frauen des VTB an.

• Männer: Landesliga

Beim TV Baden III geht es an diesem Sonntag für die Spieler des Vareler TB um sehr viel. Drei Spiele vor Saisonschluss liegt die Mannschaft um Kapitän Christian Jünger auf Abstiegsrelegationsplatz sieben. Nur einen Rang davor steht der kommende Gegner Baden III. Will man den Gastgeber, der fünf Punkte Vorsprung auf die Vareler hat, auf der Zielgerade der Saison noch überflügeln, muss ein deutlicher Sieg her.

Allerdings plagen die Vareler weiterhin Personalsorgen. „Es sieht nach einem weiteren Kapitel unserer Seuchensaison aus“, sagt Jünger, der sich nach fünfwöchiger Verletzungspause zwar erstmals wieder aufs Spielfeld wagt. Allerdings hat sich Diagonalangreifer Jan-Hendrik Elberling im Training eine Bänderverletzung zugezogen und fällt aus. Hinter mehreren Stammspielern steht zudem noch ein Fragezeichen.

• Frauen: Bezirksliga

Für den bereits feststehenden Meister und Landesliga-Aufsteiger Vareler TB geht es an diesem Samstag nach Aurich zum dortigen MTV. Auch wenn es von der Tabelle her (Erster gegen Letzter) eindeutig sein sollte, trifft der VTB doch auf ein spielstarkes Team. Im Hinspiel konnten die Ostfriesinnen bei der 2:3-Niederlage Varel immerhin einen Punkt abtrotzen.

Aurich fehlte bislang jedoch die Konstanz in entscheidenden Situationen. „Ich gehe also davon aus, dass wir das Feld als Sieger verlassen werden. Die Mädels haben so viel Ehrgeiz, dass sie sich ihre weiße Weste nicht beschmutzen lassen wollen“, sagt VTB-Trainer Andreas Sinke.

• Bezirksklasse

Zu zwei Spitzenspielen erwartet der MTV Jever an diesem Samstag ab 14 Uhr den Tabellenführer Elsflether TB und den Vierten Bürgerfelder TB in der Sporthalle des Mariengymnasiums. Sollte die Mannschaft von MTV-Trainer Volker Preuß beide Spiele deutlich gewinnen, ist ihr die Meisterschaft und der Aufstieg in die Bezirksliga rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Allerdings dürften die Gastgeberinnen gewarnt sein, denn das Hinspiel gewann Elsfleth mit 3:0. Die Satzergebnisse waren mit 26:24, 27:25 und 26:24 allerdings denkbar knapp. Nun wollen die Jeveranerinnen Revanche. „Wir freuen uns auf eine tolle Heimatmosphäre mit vielen Fans und Unterstützern“, betont Katharina Wehmeyer.