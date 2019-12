Varel /Jever Für alle drei klassenhöchsten friesländischen Volleyballmannschaften stehen an diesem Wochenende Auswärtsspiele an. Im Spitzenspiel der Bezirksliga gastieren die Vareler Frauen als Spitzenreiter beim Tabellenzweiten VG Emden.

Dank der beiden Siege vom vergangenen Heimspieltag hat sich die Stimmungslage bei den Männern des Vareler TB deutlich verbessert. „Da haben wir wohl wirklich gerade noch so das Ruder herumgerissen“, sehen Mannschaftsführer Christian Jünger und seine Mitspieler dem weiteren Saisonverlauf nun optimistischer entgegen.

An diesem Sonnabend (14 Uhr) gastiert der VTB beim noch sieglosen Tabellenletzten STV Wilhelmshaven. Den bislang einzigen Punkt auf ihrem Konto holten sich die Jadestädter bei der 2:3-Niederlage in Varel. Alles andere als ein Sieg der Vareler im Rückspiel in der Sporthalle der Grundschule Voslapp wäre eine Überraschung.

• Frauen: Bezirksliga

Nachdem der Vareler TB sich die Herbstmeisterschaft ohne Niederlage gesichert hat, geht es gleich mit einer vergleichsweise schweren Auswärtsaufgabe beim Tabellenzweiten VG Emden weiter. Auch wenn das Hinspiel mit 3:1 gewonnen werden konnte und das Ergebnis vermeintlich klar ist, hatte der VTB kein gutes Spiel abgeliefert. Emden war in den Sätzen lange gleich auf. Die Varelerinnen konnten sich meist erst zum Ende des Satzes absetzen. „Ich erwarte daher wieder ein enges Spiel, bin aber positiv gestimmt“, erklärt VTB-Trainer Andreas Sinke: „Wir haben die Woche gut trainiert und den Fokus auf das Abstellen unserer Schwächen gelegt. Mit der entsprechenden mentalen Einstellung und dem ungebrochenen Siegeswillen denke ich, dass unsere Siegesserie nicht reißen wird.“

Spielbeginn in der Emder Halle der BBS II ist an diesem Sonnabend um 15 Uhr. Nach Spielschluss wollen die Varelerinnen dann auf dem Tabellenplatz an der Sonne in die spielfreie Weihnachtszeit gehen.

• Bezirksklasse

Beim Tabellenletzten SV Nordenham II scheint die Aufgabe für den Tabellenzweiten MTV Jever auf den ersten Blick leicht zu sein. Doch die Marienstädterinnen dürfen sich nicht täuschen lassen, denn das Team aus der Wesermarsch hat erst zwei Saisonspiele auf dem Konto.

Eines davon konnte der SVN sogar gewinnen. Dennoch gehen die routinierten Jeveranerinnen mit der Favoritenrolle in diese Partie. Anpfiff ist an diesem Sonntag um 11 Uhr in der Sporthalle Nordenham-Mitte.