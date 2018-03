Varel So viel vorweg: Es gibt noch freie Liegeplätze für die Boote der Freizeitkapitäne. Doch das war nicht immer so. Als sich der Vareler Wassersportverein gründete, wuchs die Mitgliederzahl so rasant, dass schon bald angebaut werden musste. Der Grund für den Run auf den Verein war dabei verständlich: Die „Gebührenordnung für die niedersächsischen Hafenanstalten“ sah nach einer Tariferhöhung Liegegebühren für Sportboote in Höhe von 4 bis 8 DM täglich vor – es sei denn, die Bootseigner gehörten einem Verein an.

Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren, nämlich am 29. März 1968, schlossen sich die Vareler Freizeitkapitäne zusammen – und sparten zwar Geld, aber keine Zeit. Die erste Aufgabe: das Hafengebiet von Schutt, Asche, alten Fischkörben und Resten von Wrackteilen zu entrümpeln. War von Uferbefestigungen kaum etwas zu erkennen, entstand bald ein neuer Bootshafen mit stabiler Spundwand, Festmacherpfählen und Stegen. Über einen Mangel an „Arbeitskräften“ konnte sich der damalige Vereinsgründer und Vorsitzende Helmut Petersen (1913 - 1985) nicht beklagen: Bereits wenige Wochen nach der Gründung zählte der „WSV“ nicht weniger als 70 Mitglieder. „Wassersportler mobilisieren ungeahnte Kräfte“ titelte damals „Der Gemeinnützige“. So groß war der Andrang, dass „die Nachfrage nach Liegeplätzen nur noch mit Mühe befriedigt werden kann – man hört es überall an der Küste zwischen Weser und Ems“.

Beim 50-jährigen Bestehen, das am Gründonnerstag mit einem Empfang gefeiert wird, kann der WSV stolz auf seine Eigenleistungen sein – aber auch darauf, dass ihm knapp 300 Mitglieder die Treue halten. Wenn bei aktuell 104 Booten im Hafen noch Liegeplätze vorhanden sind, dann hat das für den heutigen Vorsitzenden Burkhard Eigenfeld einen einfachen Grund: „Wassersportlich gesehen liegen wir hier geografisch schon am Ende der Welt.“

Die „ungeahnten Kräfte“ des Vareler Wassersportvereins waren indes in allen Jahren sichtbar. Schon im Gründungsjahr vermerkte der Chronist Willy Hinck „ohne Übertreibung, daß die vielen schmucken Wasserfahrzeuge sowohl in Dangast als jetzt auch in Varel an den selbstgebauten Anlegern sehr zur Erreichung eines guten Anblicks beitragen.“ Kraftvoll engagierten sich die Wassersportler auch in dem jahrzehntelangen Bemühen um den Bau einer neuen Schleuse – und damit für den Erhalt des Vareler Hafens. Mit Erfolg: 1977 konnte der damalige Bürgermeister Wilhelm Kammann das später nach ihm benannte Bauwerk einweihen.

Eigeninitiative wurde stets groß geschrieben beim WSV, der allein in den ersten 25 Jahren seines Bestehens 40 000 Arbeitsstunden nachweisen konnte. Neue Zufahrten entstanden, ebenso weitere Liegeplätze, ein Vereinsheim mit dem Bistro am Hafen, dazu ein Jugendheim, denn auch die Nachwuchsförderung hatte sich der Verein zum Ziel gesetzt. Auch die spektakulären Drachenbootrennen gehörten zum Programm der Wassersportler.

Und schließlich richten die Aktiven ihr Augenmerk stets auch auf den Erhalt und die Verschönerung des Hafens. Jüngstes Beispiel: die komplette Rekonstruktion eines historischen Fischerschuppens aus dem Jahr 1920 – er war der letzte seiner Art am Vareler Hafen.