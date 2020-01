Varel Niedersachsens Nachwuchs-Narren haben für einen Tag das Zepter in Varel übernommen. Deshalb hallte am Sonntagnachmittag der an der Küste ungewöhnlich Karnevalsgruß „Helau“ durch die Webereihalle. „Es hat schon Konzentration gekostet, nicht ,Ahoi‘ zu rufen“, sagte die Präsidentin der gastgebenden KG Waterkant, Gudrun Uhr.

Weitere Termine 18. Januar, 19.11 Uhr: „Bunter Abend“ im Vareler Tivoli. 19. Januar, 15.11 Uhr: Tanz- und Shownachmittag im Vareler Tivoli. 2. Februar, 15.11 Uhr: Kinderfaschingsparty in der Weberei Varel. 22. Februar, 13.11 Uhr: Karnevalsumzug von Dangastermoor durch Varel. 26. Februar, 19.11 Uhr: Heringsessen, Brauhaus

Der Verein hatte die diesjährige Jugendsitzung des Karneval-Verbandes Niedersachsen ausgerichtet, und der meistgenutzte Gruß ist „Helau“. Über 80 Teilnehmer im Alter von sechs bis 15 Jahren aus elf niedersächsischen Karnevalsvereinen gestalteten ein mehrstündiges Bühnenprogramm der guten Laune. Unterschiedliche Tänze und Gesang wechselten sich ab.

„Das macht den Mädchen und Jungen sichtlich Spaß, und manch einer wird neue Ideen mit nach Hause nehmen“, sagte die Vorsitzende der niedersächsischen Narrenjugend, Kerstin Heisecke. Mit der Jugendsitzung bietet der Verband den jungen Narren ein eigenes Forum, wobei alle ihre Leistungen einer breiten Öffentlichkeit zeigen können.

Auch Karl-Heinz Thum, Präsident des Karneval-Verbandes Niedersachsen, freute sich über die Darbietungen des Nachwuchses und sagte: „Ich bin hellauf begeistert. Sie werden unsere Tradition fortsetzen und uns später ablösen.“

Für DJ Bernd Grafe war der närrische Nachmittag eine kleine Herausforderung. „Die Gruppen bringen ja eigene Musik mit, die muss zeitgenau erklingen – und das kann ich vorher nicht proben“, sagte er. Durch das Programm führten die jungen Moderatorinnen Svenja Niebuhr und Milena Neid aus der Matrosengarde der KG Waterkant.

