Varel Ab in die Kartonboote, Paddel raus und los – in Varel steht bald wieder die Papier- und Kartonbootregatta an. Es ist bereits die fünfte Auflage, die am 21. Juni im Vareler Hafen an der Wilhelm-Kammann-Schleuse stattfindet. 56 Teams paddeln laut Uwe Brennecke, der die Regatta zusammen mit dem Lehrer Henje Oltmanns und seinen Schülern der Fachoberschule Technik an den Berufsbildenden Schulen in Varel organisiert, dieses Jahr um die Wette.

Noch aber laufen die Vorbereitungen. Die Teams aus Schülern und Azubis basteln bereits seit einiger Zeit fleißig an ihren Kartonbooten, die meisten dürften mittlerweile schwimmtauglich sein. Elf Firmen und elf Schulen, sowie drei Jugendgruppen schicken ihre Teams ins Rennen. Die größte Mannschaft stellt dabei die Oberschule Jade, die mit sechs Teams antreten wird.

Beim Ablauf bleibt alles wie gehabt: Um 8 Uhr treffen die Teams ein, um 10 Uhr beginnt die Veranstaltung mit der offiziellen Begrüßung und ab 10.20 Uhr starten die ersten fünf Durchläufe. Die schnellsten 28 Teams der ersten Durchgänge werden dann der Sport-Liga zugeteilt, die langsameren 28 kommen in die Fun-Liga.

Nach der Mittagspause gegen 12 Uhr geht es mit den Halbfinals der Fun-Liga weiter; ab 13.20 Uhr folgen die Halbfinals der Sport-Liga. Danach kommen noch die Frauen-Regatta (14.20 Uhr), das Finale in der Fun-Liga (14.40 Uhr) und das Finale der Sport-Liga (15 Uhr). In den Finals treten dann die jeweils zehn schnellsten Teams noch einmal gegeneinander an.

Außerdem fällt gegen 15.20 Uhr noch der Startschuss für die offene Funtastic Regatta. Anschließend steht die Siegerehrung mit Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner an. Um 16 Uhr ist die Kartonbootregatta voraussichtlich vorbei.

Laut Uwe Brennecke geht es bei der Kartonbootregatta aber nicht nur darum, wer die etwa 500 Meter lange Rennstrecke auf dem Wasser am schnellsten zurücklegt. „Ganz im Vordergrund bei der Regatta steht der Teamgeist und die Verbundenheit mit der Schule, dem Ausbildungsbetrieb oder der Jugendorganisation. Die Teams, die das am kreativsten demonstrieren, erhalten Sonderpreise.“

Nicht nur auf dem Wasser, sondern auch an Land soll den Besuchern und Zuschauern der Kartonbootregatta etwas geboten werden. Für die musikalische Untermalung des Paddelwettbewerbs sorgt DJ Rick Ziemba. Die Zuschauer werden zudem mit Kaffee, Kuchen, kalten Getränken und diversen Speisen versorgt. Unterstützung bekommt das Organisations-Team von den DLRG-Gruppen Varel und Westerstede, der Jugendfeuerwehr und dem DRK in Varel.