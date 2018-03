Varel Langsam aber sicher gewinnt die Sonne den Kampf gegen die Überreste des Winters: Der Frühling steht vor der – und das ist die perfekte Zeit für Sport-Einsteiger. Bei den frühlingshaften Temperaturen bekommt so mancher Lust darauf, Zeit vor der Haustür zu verbringen, sich fit für die kommenden Monate zu machen.

Und die NWZ kann dabei unterstützen – mit der zweiten Auflage von „Lauf geht’s“. Auch 2018 lädt sie zu einem ganzheitlichen Trainingsprogramm ein, das von der Forschungsgruppe Dr. Wolfgang Feil speziell auf sportliche (Wieder-)Einsteiger abgestimmt ist. Das Ziel: Einsteiger, Wiedereinsteiger, Gelegenheitsläufer sowie „Schlank-und-fit-werden-Woller“ in sechs Monaten in Form und zum Halbmarathon oder zum 10-km-Lauf bringen.

Dazu zählen Übungen für starke Bänder und Sehnen, ein Faszienprogramm für verkürzte Regeneration (Erholung der Muskeln) und begleitende Ernährungstipps, um mögliche Entzündungen in den Gelenken zu vermeiden, das Immunsystem zu stärken – und natürlich abzunehmen.

Alle Teilnehmer bekommen einen detaillierten Trainingsplan, der drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche vorgibt. Aber keine Sorge, gerade zu Beginn sind sie noch sehr kurz. „An manchen Tagen reichen zehn Minuten Training, die allerdings sind intensiv“, sagt Dr. Wolfgang Feil.

Damit sich jeder in seinem Tempo bewegen kann, ist das Training in drei verschiedene Gruppen unterteilt: Einsteiger, Gelegenheitsläufer und Fortgeschrittene. Betreut werden die Gruppen von geschulten Trainern – mit ihnen und den weiteren Gruppenmitgliedern soll gemeinsam der innere Schweinehund bekämpft werden.

Einer der drei Headcoaches bei „Lauf geht’s“ ist Torsten Iverssen (ovales Bild). Er war bereits im vergangenen Jahr als Trainer dabei. „Es war eine sehr schöne Zeit in einer tollen Gruppen“, sagt er über die sieben Monate. „Wer im letzten Jahr kontinuierlich dabei war, der war am Ende auch erfolgreich“, sagt er. Und das Trainingskonzept von Dr. Feil sei für dieses Jahr noch einmal angepasst worden.

Wer aktuell noch unsicher ist, ob „Lauf geht’s“ die richtige Wahl ist, wer Fragen rund um die Lauftreffs, den Marathon hat – für den sind die kostenlosen Info-Abende im März genau das Richtige. Hier wird das Gesamtkonzept von „Lauf geht’s“ noch einmal erläutert. Am Mittwoch, 14. März um 17.30 und 20 Uhr im PFL Oldenburg (Peterstr. 3), Donnerstag, 15. März um 19 Uhr in der Waldschule Hatten (Schultredde 17) und am Mittwoch, 21. März um 19 Uhr im Vareler Tivoli (Windallee 21). Der Einlass ist jeweils 30 Minuten vorher, die NWZ bittet vorab um telefonische Anmeldung unter Tel. 0441/9988-01 oder Tel. 0441/ 9988-3333.