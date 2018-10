Varel Unter den mehr als 5000 Teilnehmern am Oldenburg Marathon (die NWZ berichtete) waren auch 17 Leicht- und Triathleten des Vareler TB. Für ein Ausrufezeichen sorgte dabei Jakob Hößle, der bei seinem Marathon-Debüt in einer starken Zeit von 3:39:18 Stunden die Ziellinie überquerte und damit den zehnten Platz in der Altersklasse MHK belegte.

Ebenfalls die 42,195 Kilometer von Bad Zwischenahn nach Oldenburg meisterte Birgit Heine-Rabba, die in der Altersklasse W 45 in 4:26:04 Std. die zehntschnellste Frau war. Der Vareler Wolfgang Korzuschnik belegte unterdessen in 4:34:54 Std. Rang 58 in der M 50.

Über die kürzeren Distanzen sprangen für Aktive des Vareler TB am Sonntag zudem gleich drei Podestplatzierungen in den Altersklassen heraus. So landete Anton Hößle beim 10-km-Citylauf in hervorragenden 42:08 Minuten in der Altersklasse MU 20 ebenso auf dem zweiten Platz wie Ulrike Held – noch dazu in persönlicher Jahresbestzeit von 47:10 Min. – in der W 60.

Schnellster männlicher VTB-Starter über 10 km war Bent Rabba, der in 42:47 Min. Fünfter der MU 18 wurde. Diese Distanz meisterten zudem seine Vereinskameraden Sven Blenke (21. Platz in M 35/47:18 Min.), Christian Stoffel (55. in M 50/51:59 Min.), Jörg Hößle (31. in M 55/ 54:06 Min.), Dieter Kück (31. in M 60/59:34 Min.), der erstmals unter der magischen Grenze von einer Stunde blieb, sowie Dieter Smidt (121. in M 50/1:04:56 Std.).

Bei den Frauen verpasste Marlen Webersinke trotz einer persönlichen Jahresbestzeit von 48:11 Min. als Vierte der Altersklasse W 55 knapp das Siegerpodest. Weitere Varelerinnen im Ziel waren Carmen Henkel (21. in W 40/54:15 Min.), Sylke Schuster (15. W 50/58:24 Min.) und Annette Stoffel (72. in W 45/1:06:01 Std.).

Beim Kinder-Meilenlauf freute sich Marie Hößle in starken 7:29 Min. über den Sieg in der WU 12. Jonathan Szymanski benötigte 9:55 Minuten als 13. in der MU 12 .