Neue Treppe Im Freibad Am Bäker In Varel: Über neun Stufen ins kühle Nass

Varel Das Vareler Freibad am Bäker mit seinem Charme der 1950er Jahre ist bei seinen Gästen sehr beliebt. Doch nicht jeder Besucher war bisher in der Lage, über die Leitern problemlos in das große Becken zu klettern. Das trieb die Mitglieder des Freibad-Fördervereins schon länger um.

Ähnlich wie bei der vor einigen Jahren installierten Einstiegshilfe in das Nichtschwimmerbecken sollte auch im Schwimmerbereich eine Treppe vor allem den körperlich nicht mehr ganz so fitten Badegästen den Einstieg ins Wasser erleichtern. „Die technische Umsetzung jedoch war nicht so einfach wie vermutet“, sagt der Vorsitzende Volker Wildeboer.

Treppe am Haken: Ein Kran half beim Einbau. BILD: Peter Wilken Treppe am Haken: Ein Kran half beim Einbau. BILD: Peter Wilken Kran hievt neue Treppe in das Wasser Durch die Unterstützung von Dirk Brumund, der seinen Kranwagen mit einem 21 Meter langen Ausleger zur Verfügung stellte, wurde die Treppe durch die Luft an ihren Platz gehievt. Dabei war Fingerspitzengefühl gefragt. Passgenau eingesetzt, wurde die Treppe von den Fachleuten der Firma Carstens fest verankert und die Handläufe angebracht.

Weil die Treppe von der Brücke zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich ins Wasser führen sollte – und zwar dicht an der Beckenwand, um den Schwimmern möglichst wenig Platz im Schwimmbecken zu nehmen –, war Kreativität gefragt. Denn die Beckenwand verläuft nicht senkrecht, sondern schräg. „Diese Tatsache musste bei der Konstruktion berücksichtigt werden – es bedurfte daher einer Spezialanfertigung.“

Um das Projekt auch finanziell stemmen zu können, wandte sich der Förderverein an den Landkreis Friesland und beantragte Zuschüsse aus dem Inklusionsfonds. Dieser fördert zum Beispiel Maßnahmen und Projekte, die dazu dienen, möglichst vielen Menschen Zugang zu Orten oder Aktivitäten zu ermöglichen, die für sie ansonsten nur schwer oder gar nicht erreichbar wären. „Erfreulicherweise wurde dem Antrag stattgegeben und somit war die Finanzierung gesichert“, sagt Volker Wildeboer.

Beauftragt wurde mit der Herstellung der Treppe die Firma Metallbau Carstens aus Varel. Nun war es soweit, die Treppe wurde mit Expertenhilfe eingebaut.

Fest im Wasser installiert, testete der Fördervereins-Vorsitzende Volker Wildeboer gemeinsam mit der Fachangestellten für Bäderbetriebe Patricia Bruntsch die neue Treppe. Danach wurde sie für die Öffentlichkeit zur Nutzung freigegeben. Und die Badegäste nutzten die Treppe sofort rege – sehr zur Freude des Fördervereins Freibad am Bäker. • Das Freibad am Bäker ist – je nach Wetterlage – täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Das Frühbaden nur für Mitglieder der DLRG findet statt von Montag bis Freitag, jeweils von 6 bis 7 Uhr.