Varel Der schlanke Bug scheidet wie ein Messer durch das Wasser. Mit kräftigen Paddelzügen bringen Pascal Rieken und Merlin Watermann ihr Papierboot auf Touren – und hängen im ersten Regatta-Vorlauf im Vareler Hafen die Konkurrenz gekonnt ab. Der Name ihres Bootes ist anscheinend Programm: „Anneliese Turbo-Diesel“ haben sie es genannt.

Im Sondereinsatz Als Materialien beim Bau erlaubt waren nur Kartonbögen, Paketklebeband und Heftklammern sowie Kontaktkleber. Die Teams bastelten daraus nach einer Anleitung bunte Boote mit interessanten Namen. Viele hatten auch eine Galionsfigur, wie zum Beispiel einen Teddy, das Krümelmonster oder ein Hirschgeweih. Schwimmtauglich waren aber nicht alle Papierboote. Manche brachen bereits nach dem Start auseinander und lösten sich auf. Die DLRG Varel und Westerstede achtete dabei nicht nur auf die Sicherheit der Paddler, sondern brachte auch die Wracks an Land.

Akribisch haben sich die beiden Azubis zum Zerspanungsmechaniker im ersten Lehrjahr der Firma Deharde aus Varel auf den Start vorbereitet. Vier Wochen benötigten sie, bis sie ihr Papierboot fertig hatten. Namenspate stand dabei ein Putzwagen. „Als wir unsere Lehre begonnen hatten, ist uns dieser bei uns in der Halle aufgefallen“, sagt Merlin Watermann: „Und haben ihn dann Anneliese Turbo-Diesel genannt.“

Dieses Motto nahmen sie nun mit zur Papier- und Kartonbootregatta. „Wir wollten ein schwarzes Boot mit roten Rallystreifen bauen“, sagt Pascal Rieken über ihre Idee. Und da sie früher als erwartet fertig wurden, bauten sie noch einige Sonderteile an. Auf den Bug kam ein Kompressor, an das Heck ein Spoiler. Fertig war der schnittige Wasser-Renner.

Direkt vor der Haustür ihres Ausbildungsbetriebes am Hafen testeten sie dann ihr Gefährt. Und lernten, beim Paddeln als Team zu funktionieren. Zugute kam ihnen dabei die Erfahrung, die Merlin Watermann vor zwei Jahren bei der Regatta gesammelt hatte: „Damals war ich mit meiner Schulklasse schon einmal dabei.“

56 Teams nahmen am Freitag an dem Paddelwettkampf vor der Schleuse teil. Zahlreiche Zuschauer feuerten die Mannschaften an. Dabei ging es aber nicht nur darum, wer die 500 Meter lange Rennstrecke auf dem Wasser am schnellsten zurücklegt. „Ganz im Vordergrund bei der Regatta steht der Teamgeist und die Verbundenheit mit der Schule, dem Ausbildungsbetrieb oder der Jugendorganisation. Die Teams, die das am kreativsten demonstrieren, erhalten Sonderpreise“, betont Mitorganisator Uwe Brennecke.

Elf Firmen und elf Schulen sowie drei Jugendgruppen schickten ihre Teams ins Rennen. Die größte Mannschaft stellte dabei die Oberschule Jade mit sechs Teams.

Nicht alle Teilnehmer kamen trocken ins Ziel. Einige kenterten (gleich mehrmals), bei anderen zerfiel das Papierboot – und sie mussten zurück schwimmen.

Für die musikalische Untermalung der Regatta sorgt DJ Rick Ziemba.

