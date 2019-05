Varel Ihren Heimvorteil nutzen wollen an diesem Sonntag die Petanque-Spieler der ersten Mannschaft des PC Jadeboule Varel. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Niedersachsenliga, der landesweit höchsten Spielklasse in dieser Sportart, sind die Vareler am dritten Spieltag der Saison Gastgeber auf dem Boulodrome an der Alten Weberei (Oldenburger Straße 21).

Zu Gast ist auch der PC Jever I. Zu einem direkten Friesland-Duell kommt es aber nicht. Die Vareler treffen auf den Tabellenzweiten TSV Krähenwinkel II und den Abstiegsrivalen Luhdener SV. Während die Marienstädter auf dem dritten Platz rangieren, steht der Aufsteiger aus Varel auf dem ersten Abstiegsplatz. In dieser Sportart müssen die Eisenkugeln so nah wie möglich an eine kleine Holzkugel (Schweinchen) herangeworfen werden.