Varel Mit seinen zwei Shetlandponys „Susi“ und „Blitz“ war Kurt Eßmann aus Berne zum Pferdemarkt gekommen. Dass seine Tiere immer wieder von Kindern gestreichelt wurden, störte ihn – und die Ponys – nicht. „Das sind sie gewohnt“, meinte er. Zu Hause leben sie mit Schafen und Hühnern zusammen. „Ich habe ein Tierparadies für die Enkelkinder geschaffen“, erzählt der 77-Jährige: „Das Spiel wiederholt sich. Es fing mit den Kindern an, dann war Ruhe, nun geht es mit den Enkeln wieder los.“

Gleich nebenan grasten die großen Pferde von Picco Brauner aus Worpswede. Er war zum 40. Mal auf dem Vareler Pferde- und Fohlenmarkt und freute sich über das große Interesse an seinen Tieren. „Ich habe schon viele Visitenkarten verteilt“, sagte er. Brauner weiß aus Erfahrung: „Hier gucken die Leute, der Handel wird dann zu Hause auf dem Hof gemacht.“ Auch der heiße Sommer wirke sich auf den Preis aus. Denn die Kosten für Futter seien um rund 50 Prozent gestiegen.

Den Feiertag zur Deutschen Einheit nutzten viele Leute zum Besuch des traditionellen Pferde- und Fohlenmarkts auf dem Schlackeplatz an der Windallee in Varel. Schon am frühen Mittwochmorgen kamen einige Viehhändler mit ihren Tieren. Gleichzeitig richteten Händler, Schausteller und Gastronomen ihre Verkaufsstände ein. An fast 50 Ständen hofften sie auf gute Geschäfte. Wegen des anfänglichen aprilhaften Herbstwetters kamen die Besucher nur zögerlich. Doch gegen Mittag war der Platz bei strahlendem Sonnenschein rappelvoll.

Neben den Pferden stellten der Rassegeflügelverein und der Kaninchenzuchtverein ihre Tiere vor und gaben Tipps zu Haltung und Zucht.

Während sich die Kinder bei den Tieren aufhielten, machten die Erwachsenen Geschäfte bei den zahlreichen Händlern, kauften Blumen und Bürsten, Obst, Gemüse und Socken – oder trafen sich zum Klönschnack bei Bier und Bratwurst. Eine Pferdewurst ließ sich Ralf Bruski aus Jaderberg schmecken: „Die hab ich bestimmt 50 Jahre nicht mehr gegessen.“

Seit über 20 Jahren kommt Gabriele Glissmann aus Ostercappeln mit ihrem Warenhandel zum Pferdemarkt. „Es sind diesmal weniger Händler da“, stellte sie fest und bedauerte: „Da kommen die Kunden nicht so und bleiben nächstes Mal ganz weg.“

Die Johanniter sorgten mit fünf Helfern für die Sicherheit auf dem Platz.

