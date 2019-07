Varel Das erste Punktspiel, der erste Sieg oder einfach nur schöne Stunden im Kreise einer Sportmannschaft: Viele Vareler hängen emotional am Waldstadion an der Windallee. Deshalb ist es für sie undenkbar, dass bei einem Neubau eines Sport- und Bürgerparks in Langendamm „ihre“ Anlage direkt am Waldrand aufgegeben werden soll.

Einer der Befürworter für den Erhalt des 1947 gebauten Waldstadions ist Wieland Golder. Er hat eine ganz besondere Beziehung zu der Sportstätte. „Als Sohn des ersten Vareler Sportwarts nach dem Krieg und ersten Trainers des Vareler Handballvereins Alfred Golder habe ich neben den Sportveranstaltungen sehr viele schöne und auch anstrengende Erinnerungen an diesen Sportplatz“, schrieb er in einem Echo auf die Berichterstattung im „Gemeinnützigen“.

„Mit meinem Vater zusammen habe ich als zwölf- bis 14-jähriger Junge den Vareler Sportplatz Waldstadion wöchentlich mit einem Handrasenmäher Bahn für Bahn gemäht“, berichtete Wieland Golder. Das war in den Jahren 1956 bis 1958. Und dabei mussten Vater und Sohn eine beträchtliche Strecke zurücklegen, die für sich schon einer sportlichen Höchstleistung gleichkommt: „Das waren insgesamt etwa 15,5 Kilometer – nur der Sportplatz plus beider Halbkreise hinter den Toren“, so Wieland Golder: „Dazu kam dieselbe Strecke noch einmal, um das Mähgut zusammen zu harken.“

Kostspielig sei das Waldstadion bereits in den Anfangsjahren gewesen. Zum Verdruss der Stadt, wie sich Wieland Golder erinnert: „Schon damals gab es Probleme mit dem Kämmerer, um eine regelmäßige Instandhaltung der Tribünen und der Aschenbahn zu gewährleisten, denn der Sportplatz war den Stadtvätern wohl nicht wichtig genug.“

Appell für Erhalt

Der Vareler erinnert sich zudem an viele Ereignisse, die auf dem Schlackeplatz stattfanden. „Der Pferdemarkt, Zirkusse, Abstellplatz für die Kramermarktbeschicker wie überhaupt als Autostellplatz für besondere Ereignisse in Varel und jüngst die Oper Nabuco“, schreibt Golder: „Auf dem Platz fand auch die feierliche Vereidigung der ersten Soldaten in Varel statt. Für die Vareler war und ist ein solcher Platz unbedingt wichtig und muss erhalten bleiben, denn wir haben sonst keine geeigneten freien Plätze.“

Aber nicht nur wegen dieser Erinnerungen sei er „entsetzt“, dass das Areal einer Wohnbebauung weichen soll. Mit dem Verkauf soll das 6,7-Millionen-Euro-Projekt in Langendamm, für das der Bund eine Förderung von vier Millionen Euro in Aussicht gestellt hat, refinanziert werden. „Als Sportler in Varel mit dem 50. Sportabzeichen und einer 50-jährigen Mitgliedschaft beim Vareler Turnverein bin ich traurig, dass man die Tradition in Varel verändern will. Die Gründe leuchten mir nicht ein. Denn marode ist unser Sportplatz, seit die Stadtverwaltung hier nichts mehr investiert hat.“

Seiner Meinung nach könne man aus dem Gelände in Innenstadtnähe „sehr viel“ machen. Deshalb begrüßt er die Alternativ-Idee des Förderkreises „Bürgerpark Waldstadion“. Diese skizzierte einen Plan zum Erhalt der Anlage an der Windallee sowie deren Erweiterung zu einem Freizeit- und Erholungsareal bei gleichzeitigem Bau einer Sportanlage in Langendamm, wo die Fußballer eine ganzjährig bespielbare Wettkampfanlage erhalten sollen. „Das wäre sicherlich die beste Lösung“, sagte Wieland Golder: „Hoffen wir, dass es so oder ähnlich realisiert wird.“

Bürgermeister prüft

Bürgermeister Gerd Christian Wagner erfuhr von den Plänen des Förderkreises erst aus dem „Gemeinnützigen“. Auf NWZ-Nachfrage wollte er sich noch nicht konkret dazu äußern. „Ich möchte mich zunächst mit den Mitgliedern des Förderkreises besprechen“, sagte er, denn er habe noch einige Fragen. Zudem stünden am Donnerstagabend noch weitere Gespräche mit den Vereinen an.

Im September muss die Stadt beim Fördergeldgeber des Bundes in Berlin eine genaue Kostenrechnung vorstellen. deshalb ist der Zeitplan derzeit eng gestrickt. Was das Waldstadion angeht, gebe es indes keine überstürzten Entscheidungen. „Es bleibt mindestens bis 2022/23 erhalten“, sagte Wagner: „Dann wird man weitersehen.“ Schon vorher betonte der Bürgermeister, dass die Zukunft des Waldstadions „offen ist“.