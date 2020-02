Varel Mit internationalem Flair sowie jeder Menge rasanten Aktionen auf Fahrrädern und mit Poloschlägern wartet an diesem Wochenende die zehnte Auflage der „Büppelmania“ in der Alten Weberei an der Oldenburger Straße in Varel auf. An beiden Tagen beginnen die Spiele beim Bikepolo-Turnier des SV Büppel um 9.30 Uhr. Die Finalbegegnungen werden aller Voraussicht nach am Sonntag ab 17 Uhr ausgetragen.

Was passiert beim Trendsport Bikepolo ?

Die Radsportart, die Anfang 2000 von Fahrradkurieren in den USA zum Zeitvertreib in den Pausen entwickelt wurde, bündelt Elemente von Radball und dem von Reitern auf Pferden gespielten traditionellen Polo. Beim Bikepolo versuchen zwei Teams, auf dem Fahrrad sitzend einen kleinen Ball mit einem Poloschläger ins gegnerische Tor zu treiben. Dabei ist es auch erlaubt, den Ball mit den Fahrrädern abzufangen. Die einzelnen Begegnungen dauern zehn Minuten. Ein Spiel ist vorzeitig entschieden, wenn eine Mannschaft fünf Tore erzielt hat.

Warum wird am Wochenende in Varel ein doppeltes Jubiläum gefeiert ?

Zunächst einmal handelt es sich um die bereits zehnte Auflage der „Büppelmania“. Zudem besteht die Bikepolo-Sparte des gastgebenden SV Büppel schon seit zehn Jahren. „Das erste Büppeler Turnier fand nur ein Jahr nach dem Start des Bikepolo-Sports vor Ort statt“, erinnert sich Cheforganisator Frank Glanert: „2010 wurden zum ersten Mal mit damals noch hölzernen Schlägern Bälle über den Hartplatz an der Büppeler Grundschule getrieben. 2011 und 2012 fanden dann zwei Outdoor-Turniere statt, und im selben Jahr wurde die erste Büppelmania in der Weberei ausgerichtet.

Wie viele Sportler werden diesmal erwartet ?

Am Wochenende treten 50 Bikepolo-Spieler aus Europa an. „Aus Richtung Nordwesten verspricht wohl die weiteste Anreise Manchester, aus Südwesten Alicante, und aus Richtung Südosten kommen mehrere Spieler aus der Ukraine zu uns“, freut sich Glanert. Auch aus Deutschland, Belgien, Holland, England, der Schweiz und Spanien werden Aktive in Varel erwartet. Der SV Büppel wird am Samstag und Sonntag sechs bis acht Spieler ins Titelrennen schicken.

Was hat es mit dem neuen Spielmodus auf sich ?

In den Vorjahren waren jeweils Dreier-Teams in Varel aufeinander getroffen. Auch am Wochenende treten jeweils drei gegen drei Akteure an – diesmal jedoch als Einzelspieler ohne Mannschaftsbindung im sogenannten Single-Player-Modus. „Wir haben uns für dieses Format entschieden, weil es wirklich spannend und herausfordernd ist“, betont Glanert. Die immer wieder aufs Neue zusammen gestellten Mannschaften, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Aufmerksamkeit von den Spielern. Außerdem werden die Begegnungen dadurch im Turnierverlauf immer ausgeglichener – und damit noch interessanter für die Zuschauer. „Wir haben diesen Modus schätzen gelernt. Er bietet Neulingen ebenso wie langjährigen Spielern die Möglichkeit, ein tolles Turnier zu spielen“, sagt Glanert.

Gibt es Favoriten auf den Turniersieg ?

Da es bei der „10. Büppelmania“ ja keine festen und damit eingespielten Teams mehr gibt, ist völlig offen, wer am Ende gewinnt.

Wird ein Rahmenprogramm geboten ?

Am Samstagabend ist eine Jubiläumsparty geplant. Dabei wird die Band „Loose Lips“ aus Oldenburg ihr Debütalbum und Coversongs von Green Day bis Nirvana auf der Bühne in der Weberei präsentieren. Glanert: „Und natürlich sind Zuschauer an beiden Tagen herzlich willkommen.“