Varel Voll auf ihre Kosten gekommen sind am Sonntag die Zuschauer im Vareler Waldstadion beim Saisondebüt des amtierenden Meisters der Regionalliga Nord. In einer packenden Partie mussten sich die Northern Lions dem Ligafavoriten DSV 1878 Hannover II letztlich nur hauchdünn mit 25:27 (12:12) geschlagen geben.

Von Beginn an hatte sich ein hochklassiges Rugbyspiel entwickelt – nach Auffassung der Schiedsrichter sogar das seit Jahren beste Rugbyspiel unterhalb der Ersten Bundesliga. In Reihen der Gäste aus Hannover standen sogar einige Akteure aus der Ersten, die in der Vorwoche mit einem 36:7-Sieg gegen die Berlin Grizzlies in die Bundesliga-Saison gestartet waren.

Die Spieler des SC Varel und FC Rastede wollten die holprige Saisonvorbereitung durch viel Spieldisziplin vergessen machen. Lange Zeit investierten beide Mannschaften in kräftezehrende Angriffsspielzüge. Dabei konnten die Platzherren dem Favoriten aus der Leinestadt alles abverlangen.

Resultierend aus einem Konter gingen die 78er durch Rosenthal und Windolf mit 7:0 in Front. „Dass dieses bis zur 25. Minute dauerte, zeigt, dass sich beide Mannschaften lange neutralisierten“, analysierte Teammanager Hans-Hermann Ammermann. Umgehend verkürzten die Gastgeber durch einen schönen Alleingang von Spielertrainer Claas Ammermann auf 5:7, ehe Spielführer Veit Möller und Giorgi Mikiashvili sogar das 12:7 erzielten (38.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff glichen die Hannoveraner durch einen Versuch von Noster zum 12:12 aus.

Nach Wiederbeginn gelang den Northern Lion durch Giorgi Mikiashvili die 15:12-Führung (44.). Nur vier Minuten später antworteten die Gäste durch Rosenthal – 15:17. Und es ging weiter hin und her. Ein toller Angriff über den bestens aufgelegten Sören Nikolai brachte die Northern Lions wieder in Front – 20:17. Radu Dragomir baute die Führung sogar auf 25:17 aus (71.).

Der Sieg war für die Platzherren zum Greifen nah, zumal die 78er auf einen Spieler wegen einer Gelben Karte für zehn Minuten verzichten mussten. Doch der unbändige Kampfeswille der Gäste wurde durch einen Fehler der Lions begünstigt und führte mit dem Schlusspfiff durch den sehr souverän agierenden Schiedsrichter Göran Werner (Bremen) noch zum knappen 27:25-Sieg für Hannover 78 II.

„Letztlich waren die Gäste am Ende konzentrierter als wir. Die etwas holprige Vorbereitung hat ihre Spuren hinterlassen“, bilanzierte Lions-Spielertrainer Claas Ammermann: „Die Zuschauer haben allerdings ein Spiel auf höchsten Niveau gesehen – und es hat uns trotz der Niederlage viel Spaß gemacht.“