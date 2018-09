Varel Mit einem in der Höhe nicht zu erwartenden Kantersieg haben sich die Northern Lions in der Rugby-Regionalliga Nord eindrucksvoll im Rennen um die ersten Plätze zurückgemeldet. Das Team um Spielertrainer Claas Ammermann besiegte am Sonntag die Welfen Braunschweig im Vareler Waldstadion klar mit 81:0 (36:0).

In der Vorwoche hatten die Spieler des SC Varel und des FC Rastede mangels einer spielfähigen Mannschaft noch am grünen Tisch gegen den TuS Lübeck verloren (0:50). Nun folgte die Antwort auf dem Platz mit dem ersten Saisonsieg.

Von Beginn an ließen die Lions keine Zweifel am Sieger dieses sportlichen Vergleiches aufkommen. Druckvoll und dynamisch war das Spiel von der ersten Minute an. So war es nur eine Frage der Zeit, wann die ersten Punkte erzielt werden würden. In der 5. Minute war es soweit: Dirk Ludwig markierte das 5:0.

Als kurze Zeit später Sören Nikolai die Gelbe Karte erhielt und damit eine Zehn-Minuten-Strafe, befürchteten die Zuschauer schon eine Wende des Spiels. Doch in Unterzahl erzielten die Platzherren, angetrieben von Adrian Calu und Fabian Marzinkowski, die 10:0-Führung, die durch Giorgi Mikiarshvilli durch einen Kick auf 12:0 erhöht wurde. Die Lions blieben danach druckvoll. „So war der Halbzeitstand von 36:0 nur das Ergebnis einer spielerisch und kämpferisch überzeugenden Rugbymannschaft“, freute sich Teammanager Hans-Hermann Ammermann.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff wurde ein Aufbäumen der Braunschweiger erwartet. Doch Julius Henrici erzielte bereits in der 41. Minute das 41:0. Wenngleich die Lions durch Regelverstöße häufig in Unterzahl spielen mussten, so konnte dieses aber nichts an deren klarer Feldüberlegenheit ändern. Die Welfen wehrten sich bis zum Schlusspfiff gegen die drohende hohe Niederlage, doch die Lions hielten stets dagegen. Ein besonderes Ereignis waren dann die beiden Kicks zum Goal durch Birger Ammermann, der nach überstandener schwerer Knieverletzung erstmalig wieder zur Verfügung stand und dem Spiel der Gastgeber zu mehr Schnelligkeit verhalf.

Am Punktereigen der Northern Lions waren Dirk Ludwig (5), Fabian Marzinkowski (5), Giorgi Mikiashvilli (10), Julius Henrici (15), Claas Ammermann (12), Radu Dragomir (10), Adrian Calugaleanu (2), Birger Ammermann (4), Giorgi Dedalamazishvilli (10) und Sören Nikolai (5) beteiligt. „Aus unserem Team war allerdings kein Spieler besonders hervorzuheben“, betonte Hans-Hermann Ammermann: „Es waren der Teamgeist und die Willenskraft, welche die Mannschaft zum Sieg geführt haben.“