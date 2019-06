Varel /Skaftö Angesichts ihre anhaltenden Formstärke war es nur noch ein Frage der Zeit, bis Esther Henseleit ihr erstes Profiturnier gewinnen würde. Seit Sonntag kann die Varelerin, die erst zu Jahresbeginn von den Amateuren zu den Golfprofis gewechselt ist, auch hinter dieses Zwischenziel einen dicken Haken machen. So setzte sich die 20-Jährige bei den „Skaftö Open“ auf einer Insel nahe Göteborg (Schweden) mit einem Schlag Vorsprung vor der Konkurrenz durch und strich eine Siegprämie von 8000 Euro ein.

„Der erste Turniersieg als Profi ist natürlich toll. Das zeigt mir, dass ich gewinnen kann“, freute sich Henseleit: „Ursprünglich hatte ich nicht erwartet, dass es schnell gehen würde, aber es hat sich in den vergangenen Wochen schon so angebahnt.“

In der Tat: Rangiert die Proette vom Hamburger GC Falkenstein in der aktuellen Order of Merit (Rangliste nach gewonnenem Preisgeld) der Ladies European Tour (LET) doch auf einem starken dritten Platz. Bei dem Wettkampf in Schweden handelte es sich um ein „LET Access- Turnier“, zu dem die Varelerin eingeladen worden war und dort zum engeren Favoritenkreis gehörte. Nach Runden mit 64, 68 und erneut 64 Schlägen setzte sich die Varelerin mit insgesamt 196 Schlägen (11 unter Par) vor den Schwedinnen Lynn Carlsson (197) und Sofie Bringner (198) durch.

„Ich bin echt zufrieden, habe in dieser Woche gut gespielt und extrem gut geputtet“, zog Henseleit ein rundum zufriedenes Resümee. Zugleich sammelte sie weiteres Selbstvertrauen für das nun folgende LET-Turnier in Pattaya. Dort bei den „Thailand European Open“ peilt sie die Qualifikation für die British Open (1. bis 4. August) an.