Varel In der Diskussion um den neuen Sport- und Bürgerpark in Langendamm hat die Arbeitsgemeinschaft der Vareler Sportvereine (AG) jetzt in einem Schreiben an den Stadtrat noch einmal darauf hingewiesen, wie dringend die Sportler in Varel einen neuen Platz brauchen.

„Seit der Erhebung bezüglich der Vareler Sportanlagen sind inzwischen mehr als drei Jahre vergangen. Die Daten sind zum Teil noch ein Jahr älter. Das Sportstättenkonzept liegt seit einem Jahr vor. Der Antrag auf die Gewährung der Fördermittel ist ebenfalls mehr als ein Jahr alt“, beklagt Lüder Gutsche, Vorsitzender der AG, in dem Schreiben. Dabei hätten die Vereine immer noch mit den gleichen Problemen zu kämpfen, die damals zum Antrag auf einen Kunstrasenplatz in Büppel geführt haben. „Eine Veränderung der Probleme unserer Sportler konnte bisher noch nicht erreicht werden“, so Gutsche.

Stattdessen habe der lange Weg zur neuen Sportanlage dazu geführt, dass immer neue Debatten losgetreten wurden – von der Umweltverträglichkeit des Vorhabens über die Finanzierung bis hin zu der Frage, ob der Sport- und Bürgerpark überhaupt notwendig ist. „Wir sind froh, dass Lösungen gefunden wurden und dadurch die Errichtung der neuen Anlage im Ergebnis nicht in Frage gestellt wurde“, schreibt Gutsche.

Spiele fallen aus

Wie dringend aber bessere Plätze – und insbesondere ein Kunstrasenplatz – hermüssen, macht die Arbeitsgemeinschaft an der 1. Herrenmannschaft des TuS Büppel deutlich: Das Team befinde sich derzeit im Aufstiegsrennen zur Kreisliga, seit August konnte die Mannschaft nur drei Heimspiele austragen. Das liege zum einen zwar daran, dass im Spielplan in der Hinrunde vor allem Auswärtsspiele stehen, allerdings mussten auch zwei Heimspiele abgesagt werden. Die städtischen Sportplätze sind bereits bis Ende Januar gesperrt und auch im Februar und März werden die abgesagten Spiele wohl nicht nachgeholt werden können. „Eine Wettbewerbsverzerrung wird wieder zu befürchten sein“, heißt es in dem Schreiben. Auch andere Teams, wie die 1. Frauenmannschaft und die B-Juniorinnen des TuS Büppel, die beide in hohen Spielklassen spielen, seien unter den gegebenen Bedingungen kaum konkurrenzfähig.

Sportliche Heimat fehlt

Darüber hinaus fehle der gemeinsamen Jugendabteilung der Vareler Fußballvereine, dem JFV Varel, weiterhin eine sportliche Heimat. Die Sportvereine in Varel diskutierten derzeit eine Fusion, seien also anpassungsfähig, benötigten aber eben auch moderne Sportanlagen.

Auch auf die Rolle der Papier- und Kartonfabrik (PKV) in der Diskussion geht die AG ein. Die PKV befürchtet, dass es an der Einfahrt zum Sport- und Bürgerpark zu Verkehrsproblemen kommen könnte, die Sportler von den von der Fabrik ausgehenden Gerüchen belästigt werden könnten und mögliche Erweiterungsflächen anderweitig vergeben werden.

Die AG weist darauf hin, dass die Zufahrt verlegt werden könnte, der geplante Sport- und Bürgerpark nicht in der Hauptwindrichtung zur PKV stehe und die Flächen noch nicht der PKV gehörten und der Sportplatz außerdem als Pufferzone zwischen Fabrik und Wohnsiedlung wirken könnte. „Es ist sicher richtig, diesbezüglich Gespräche mit der PKV zu führen, um deren Vorstellungen und Ziele kennen zu lernen und bei Planungen berücksichtigen zu können. Der Sportpark darf dabei aus unserer Sicht (...) nicht in Frage gestellt werden“, heißt es in dem Schreiben.

Bei aller Eile, die die AG beim Bau des neuen Sportparks hat: „Die Arbeitsgemeinschaft der Vareler Sportvereine begrüßt ausdrücklich, dass die Sportanlage an der Windallee erhalten werden kann.“

VTB distanziert sich

Der VTB distanziert sich allerdings von dem Schreiben: „Für uns ist dieses Schreiben aus der Sicht der fußballspielenden Vereine“, teilt der VTB mit. Für den VTB sei der Erhalt des Waldstadions „absolut wichtig“, es habe den Zwecken der Leichtathletikabteilung immer gereicht. Gegen einen Kunstrasenplatz an geeigneter Stelle habe der VTB aber nichts.