Varel Knapp sechs Wochen hat es gedauert, bis die letzte Klappe gefallen und der Film schließlich im Kasten war. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Mit ihrem Beitrag „Baywatch“ überzeugte die Jugendgruppe der Vareler DLRG beim Videowettbewerb der Nordwest-Zeitung anlässlich des 200. Geburtstags des „Gemeinnützigen“ ihr Publikum.

Der Film, der am Waldsee und im Freibad Am Bäker in Varel gedreht wurde, erhielt bei der Abstimmung auf dem Youtube-Channel „Sach an!“ der NWZ der die meisten Klicks – und gewann damit 1000 Euro. Über 3000 Zuschauer haben den Film gesehen 550 nahmen am Voting teil. Am Montagabend überreichte Emily Zimmermann von „Sach an!“ den Siegerscheck.

210 Stimmen sammelten die DLRGler mit ihrem Beitrag in dem sie zeigen, wie es nicht geht: zum Beispiel Schwimmer mit dem Boot überfahren, Leute vom Drei-Meter-Brett schubsen oder Bewusstlose ins Wasser werfen. Alles zu der Musik der 90er-Jahre-TV-Serie „Baywatch“ mit David Hasselhoff und Pamela Anderson in den Hauptrollen.

Die Abstimmung unter den drei Finalisten entwickelte sich zu einem Krimi. Mehrmals in der Woche, in der abgestimmt werden durfte, wechselte die Führung. Das Kopf-an-Kopf-Rennen gewann schließlich die DLRG vor der KG Waterkant (199 Stimmen) und dem Reitverein Grün-Weiß-Grün Husum aus Jever (142).

Der Vorschlag, bei dem Video-Wettbewerb mitzumachen, kam von Marie Schütte und Inga Fastje. Gemeinsam mit dem Jugendvorstand der Vareler DLRG realisierten sie das Projekt. „Es sollte etwas Lustiges werden“, sagt Marie Schütte. Die Nachwuchsretter haben sich vom Fernseh-Comedian Michael Kessler inspirieren lassen. „Wir haben dann beschlossen, uns an der

Sendung Kesslers Knigge zu orientieren.“

Dazu charterten sie das DLRG-Boot und drehten die ersten Sequenzen während der Übungsabende auf dem Waldsee in Varel. Die Szenen im Freibad entstanden in der Freizeit. „Immer wieder haben wir uns getroffen“, erzählt der Jugendvorsitzende Julian Bartels. Beim Schnitt und Texten der Endfassung half eine Freundin von Marie Schütte. „Das habt Ihr wirklich klasse gemacht. Herzlichen Glückwunsch“, lobte der Youtube-Profi Emily Zimmermann bei der Preisübergabe die Jung-Filmer.

