Varel Mit unterschiedlichen Erfolgserlebnissen sind die beiden Volleyball-Teams des Vareler TB vom vorletzten Saisonspieltag zurückgekehrt.

Nachdem im ersten Spiel des Tages der TuS Bloherfelde den TV Baden III mit 3:1 geschlagen hatte, versuchte im Anschluss der Vareler TB, seine Chance auf das Erreichen eines Nicht-Relegationsplatzes mit einem Auswärtssieg zu wahren. Das hätte auch fast geklappt, aber die Badener kämpften sich erfolgreicher als der VTB durch die Partie.

Am Ende hieß es 3:1 für die Mannschaft aus Achim. 25:22, 23:25, 25:18 und 31:29 waren die teils doch sehr engen Satzergebnisse aus Badener Sicht. „Wir können uns eigentlich kaum einen Vorwurf machen. Die Sätze waren teils etwas schwankend, insbesondere in der Annahmequalität, zudem ging uns bei einigen langen Ballwechseln die Luft aus“, resümierte VTB-Mannschaftskapitän Christian Jünger: „Berücksichtigt man jedoch unseren löchrigen Kader sowie die Fitness angesichts diverser Rückkehrer oder angeschlagener Spieler, war unsere Leistung gut, und das Ergebnis geht in Ordnung.“

Die Vareler können nun zunächst recht entspannt in den letzten Heimspieltag gehen. Direkt absteigen geht nicht mehr, allerdings wird man den Relegationsplatz nun auch nicht mehr los. „Die Relegation ist erst am 25. oder 26. April“, weiß Jünger. „Bis dahin müssen wir Motivation und Mannschaft bei der Stange halten“, fordert er.

In der ersten Partie des Tages setzte sich der MTV Aurich mit 3:0 gegen die TSG Westerstede durch. Der Spielerinnen des Vareler TB war also gewarnt. Starke Aufschläge, aber auch perfekte Annahmen und gute Abwehrarbeit waren der Schlüssel zum Gewinn des ersten Satzes gegen Gastgeber Aurich mit 25:15.

Auch im zweiten Durchgang startete der VTB furios und führte schnell mit 12:3. Damit ließ aber die Konzentration nach. „Unsere Annahme war nicht mehr so präzise, die Angriffe wurden nicht gut verwertet, und auch im Block ließen wir uns das ein oder andere Mal überrumpeln“, erklärte VTB-Trainer Andreas Sinke. Aurich witterte seine Chance und holte den Satz mit 26:24.

Nach dem „kurzzeitigen Knockout“ (Sinke) von Libera Theresa Schildknecht nutzte Aurich abermals seine Chance und holte sich auch den dritten Durchgang (25:22). „Eine kurze Aussprache in der Satzpause und alles auf Anfang, war dann die Devise“, erklärte der VTB-Trainer.

Und die Varelerinnen gingen voll fokussiert zu Werke. Theresa Schildknecht war wieder fit und organisierte die Annahme und Abwehr perfekt. Die Folge war ein klarer 25:15-Satzgewinn. Im anschließenden Tiebreak blieb die Konzentration bei den Gästen hoch, so dass der Durchgang klar mit 15:5 und das Spiel mit 3:2 gewonnen wurde.

„Natürlich hätten wir das Spiel auch 3:0 gewinnen können, wenn wir die ganze Zeit so dominant gespielt hätten wie in Satz eins, vier und fünf“, resümierte Sinke: „Moralisch haben die Mädels aber bewiesen, dass sie sich immer wieder aus schlechten Situationen befreien und Spiele zu ihren Gunsten entscheiden können. Somit hat die Siegesserie weiterhin Bestand.“