Varel Den sprichwörtlichen Bock umstoßen wollen an diesem Samstag und zugleich zweiten Heimspieltag der bislang so verkorkst verlaufenen Saison die Landesliga-Volleyballer des Vareler TB. Tags darauf wollen – ebenfalls in der Sporthalle an der Arngaster Straße – die Bezirksliga-Frauen des VTB ihre Spitzenposition mit zwei Siegen festigen.

• Männer: Landesliga

Der Vareler TB hat an diesem Samstag ab 15 Uhr zwei Gegner aus dem Tabellenmittelfeld zu Gast, die bislang ebenfalls ihren eigenen Erwartungen hinterherhinken. Der TV Baden III konnte in bislang fünf Spielen erst zwei Siege einfahren, die VG Delmenhorst-Stenum II war in vier Begegnungen erst einmal siegreich. Auch für den Vorletzten VTB steht nach fünf Spielen erst ein Sieg zu Buche.

„Unsere beiden Gegner haben sich ihren Saisonstart sicher auch anders vorgestellt“, sagt VTB-Mannschaftsführer Christian Jünger und betont: „Für uns gilt daher, dass ein Sieg her muss, um den Anschluss an das schwächelnde Mittelfeld zu halten.“

Von der Personaldecke her sieht es für Samstag gut aus, zudem wird Coach Thomas Freese auch wieder an der Außenlinie seine Erfahrung einbringen können. Jünger: „Bleibt zu hoffen, dass wir gegen Baden zügig ins Spiel finden und uns nicht wieder, wie gegen Wilhelmshaven, in einem Tie-Break aufreiben, um dann im zweiten Spiel einzubrechen.“

• Frauen: Bezirksliga

Mit vier Siegen aus den ersten vier Saisonspielen und der Bilanz von 12:2 Sätzen können die Volleyballerinnen des Vareler TB am Sonntag ab 11 Uhr sehr selbstbewusst in den Heimspieltag gegen das Schlusslicht MTV Aurich und den Tabellenvierten TV Nortmoor gehen.

„Die Gäste aus Aurich sind für mich ein recht unbekanntes Team“, erklärt VTB-Coach Andreas Sinke: „Wir konnten sie aber am ersten Spieltag in Westerstede in Augenschein nehmen, wo sie gegen die Gastgeber klar gewonnen haben und eine gute Spielanlage zu sehen war. Das war aber bis dato deren einziger Sieg.“

Der zweite Gegner des Tages ist den Varelerinnen indes gut bekannt. „Es handelt sich um ein eingespieltes und aufschlagstarkes Team“, weiß Sinke: „In den bisherigen Duellen gegen Nortmoor ging es oftmals in den Tiebreak, so dass ich auch am Sonntag ein spannendes Spiel erwarte.“

Dennoch sieht Sinke sein Team in beiden Begegnungen in der Favoritenrolle: „Schließlich haben wir bisher stark aufgespielt und können auf die Unterstützung der heimischen Fans zählen. Obwohl das Fehlen von Libera Theresa Schildknecht bedauerlich ist, sollte es uns nicht aus dem Spielrhythmus bringen“, betont der VTB-Coach und verspricht: „Wir werden eine schlagkräftige Truppe aufbieten und Vollgas geben.“