Varel Die Bezirksliga-Volleyballerinnen des Vareler TB haben nach den beiden Heimsiegen gegen Eintracht Hinte und FTC Hollen die Tabellenspitze erklommen. Die Landesliga-Männer des VTB hingegen sind nur Vorletzter.

• Männer: Landesliga

Gegen Aufsteiger STV Wilhelmshaven fanden die Vareler gut in die Partie. Mit einem kompletten Kader angetreten, hatte Coach Thomas Freese mehr oder weniger die Qual der Wahl. Die ersten beiden Durchgänge konnten sich die Gastgeber schließlich mit 25:22 und 25:21 sichern. Anschließend gab es aber einen Bruch im Spiel des VTB.

Die Jadestädter wurden stärker und holten sich die Sätze drei und vier mit 25:21 und 25:17. Im Tie-Break des fünften Satzes blieben die Gäste die tonangebende Mannschaft. Doch die Vareler kämpften sich zurück und wehrten sogar Matchbälle ab. Am Ende stand ein glückliches 16:14. Die von den Hausherren erhofften beiden ersten Saisonpunkte waren damit unter Dach und Fach.

„Letztendlich sind wir froh das Spiel gewonnen zu haben, auch wenn es sehr ärgerlich ist, den dritten Satz verloren und damit den Punkt verschenkt zu haben“, bilanzierte Stephan Reiners.

In der Partie gegen Bremen 1860 III machte sich der Kräfteverschleiß aus der ersten Partie bemerkbar. Deutlich mit 25:17 holte sich der Meister der vergangenen Saison Durchgang eins. Im zweiten Satz hielten die Gastgeber mit, mussten diesen aber nach großem Kampf mit 25:27 abgeben. Im dritten Durchgang hatten die Bremer dann beim 25:16 wieder leichtes Spiel. „Der Zuspieler mit viel Erfahrung in höheren Ligen war nicht in den Griff zu bekommen und setzte in den entscheidenden Situationen die Akzente“, bilanzierte Reiners: „Bei uns müssen alle Mannschaftsteile sich noch weiter zusammenfinden. Aber das war ein Spieltag, auf den man für die weitere Saison aufbauen kann.“

• Frauen: Bezirksliga

Eintracht Hinte war für die Varelerinnen kein Maßstab. Mit guten Aufschlägen setzten sie die Gäste von Beginn an unter Druck. Bereits nach der vierten Aufschlagrotation führte der VTB mit 11:4. Hinte kam zwar auf 12:15 heran, gewann anschließend aber nur noch drei Punkte.

Auch im zweiten Durchgang war die Messe schnell gelesen. Schon beim Stand von 10:2 für den VTB hatte Hinte beide Auszeiten verbraucht. Varel spielte seinen Stiefel diesmal konzentriert zu Ende und gewann den Satz mit 25:12. Wer dachte, dass sich Hinte im dritten Satz noch einmal aufbäumen würde, sah sich weit gefehlt.

Bereits nach der ersten Aufschlagrotation stand es 11:1. Der VTB gewann den Satz (25:7) und damit das Spiel im Eiltempo von unter einer Stunde. „Ich hatte von Hinte deutlich mehr erwartet, aber da wir so gut wie fehlerfrei gespielt haben, hatten sie nicht den Hauch einer Chance“, freute sich VTB-Coach Andreas Sinke.

Die Partie gegen den FTC Hollen war eine ganz andere. Die Fans sahen von Beginn an tolle Abwehrszenen, krachende Angriffe und eindrucksvolle Blocks hüben wie drüben. Der Beginn war ausgeglichen. Nach einem 11:14-Rückstand kam der VTB auf 18:18 heran. Die Aufholjagd hatte aber wohl zu viel Kraft gekostet, so dass Hollen Satz mit 25:22 für sich verbuchen konnte.

Im zweiten Durchgang musste der VTB liefern und tat dies auch eindrucksvoll. Über 6:2, 14:4 und 18:6 wurde Hollen regelrecht an die Wand gespielt. Die Gäste ließen das aber nicht auf sich sitzen und kämpften sich in den Satz zurück. Schlussendlich gewann der VTB mit 25:19. Im dritten Satz führten die Varelerinnen schnell 6:2. Hollen gab aber nicht auf und zog wieder am VTB vorbei (8:12). Anschließend spielte der VTB wieder konzentrierter und setzte sich mit 25:20 durch.

Im vierten Durchgang musste Hollen anerkennen, dass der VTB an diesem Tag zu stark für das junge FTC-Team war. Über 16:12, 18:13, 23:14 entschieden die Gastgeberinnen den Satz (25:15) und somit das Spiel mit 3:1.

„Hollen war der erwartet schwere Gegner. Das Spiel hat allen alles abverlangt. Es hat von außen Spaß gemacht, diese hochklassige Partie zu verfolgen. Und wenn man sie dann auch noch gewinnt, ist die Freude umso größer“, resümierte Sinke: „Wir konnten unsere starken Trainingsleistungen voll abrufen und hatten darüber hinaus eine super Konstanz in allen Mannschaftsteilen. Ich kann niemanden hervorheben, alle hatten ihren Anteil am Erfolg. So darf es gern weitergehen.“