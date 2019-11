Varel Die Landesliga-Volleyballer stehen nur eine Woche nach der 0:3-Niederlage beim TuS Bloherfelde erneut in fremder Halle am Netz. Gegner an diesem Sonnabend ab 15 Uhr ist der TV Cloppenburg. Die VTB-Frauen als Bezirksliga-Tabellenführer müssen indes zur gleichen Zeit im Spitzenspiel bei der VG Emden antreten.

• Männer: Landesliga

Die Vareler sind nach dem Fehlstart in die neue Saison mit nur einem Sieg aus vier Spielen nun im Oldenburger Münsterland beim TV Cloppenburg gefordert, den Hebel wieder auf Erfolg umzulegen. „Die Liga präsentiert sich stärker als noch im letzten Jahr. Wir müssen dringend unseren Trainingsrückstand aufholen, um Anschluss zu halten und um bei den schwächeren Mannschaften sicher zu punkten“, gibt VTB-Mannschaftskapitän Christian Jünger die Marschroute vor.

Die Cloppenburger haben ebenso wie die Vareler in vier Spielen erst einen Sieg einfahren können. Diesmal kann der VTB in der Sporthalle Bahnhofstraße in Cloppenburg wieder auf den langjährigen Zuspieler Jens Hollnagel zurückgreifen, der für den abwesenden Sebastian Wosnitza einspringt.

• Frauen: Bezirksliga

Keine leichte Aufgabe steht für Spitzenreiter Vareler TB beim Tabellendritten VG Emden bevor. Die gastgebenden Ostfriesinnen konnten bislang zwei von drei Spielen gewinnen – und das jeweils in eigener Halle. Die VTB-Frauen um Trainer Andreas Sinke sind also gewarnt, die Emderinnen in der Sporthalle der BBS II nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Das Emder Team besteht aus einer bunten Mischung an älteren, erfahrenen Akteurinnen und jungen Nachwuchsspielerinnen“, so Sinke und erwartet einen „sehr spielstarken Gegner“. Doch gibt sich der VTB-Coach angriffslustig: „Wir treten aber auch in einer sehr guten Besetzung an, so dass ich einem spannenden Spiel entgegen fiebere. Wenn wir unsere bisher gezeigten Leistungen bestätigen können, sollte ein Sieg für uns möglich sein.“