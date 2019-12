Vereinshelden des TSC

Der Tanzsportclub Jever hat Reinhold Scharff und Dennis Groß (2. und 3. von links) als Vereinshelden im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ des Landessportbunds geehrt: Dennis Groß sorgt neben seinen anderen Tätigkeiten hauptsächlich dafür, dass der Club immer ausreichend mit Getränken versorgt ist. Reinhold Scharff kümmert sich um Reparaturen am Gebäude und hält mit anderen Mitgliedern des Vorstandes die Technik „in Schuss“. Da beide im Hintergrund arbeiten und kaum in Erscheinung treten, haben die Vorstandsmitglieder beschlossen, sie zu überraschen. Unter einem Vorwand wurden die beiden in die Räume des TSC gelockt und von Vorsitzender Ute Scharff und Sportwart Jann-Dieter Hinrichs mit Urkunde und Präsent geehrt. BILD: