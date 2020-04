Verleihung verschoben

Die Verleihung der Urkunden und Abzeichen für das Sportabzeichen 2019 in Jever war für Anfang April geplant. Doch die gegenwärtige Lage zwingt auch die Sportabzeichen-Referentin Ilona Ihnken, die Verleihung zu verschieben.

38 Sportlerinnen und Sportler erfüllten auf der neu eröffneten Sportanlage Jahnstraße die Bedingungen. Die Teilnehmer und Prüfer sind sich einig, dass das Trainieren gleich doppelt so viel Spaß brachte wie auf der alten Anlage am Schützenhof.

3 Teilnehmer führen die Spitzenliste an: Renate Genters mit 49, Renate Kunst mit 46 und Enno Leiner mit 48 Sportabzeichen.

Hier alle erfolgreichen Teilnehmer:

Gold: Dr. Anja Behnke, Tjark Behnke, Tamme Behrends, Weertje Behrends, Nina Dreier, Margaretha Folkerts, Jörg Funke, Renate Genters, Heide Graef, Ilona Ihnken, Rudolf Kirschner, Renate Kunst, Jan Kussinger, Doris Müller-Meinhard, Hans Packheuser, Christian Peters, Johann Poppen, Ewald Rieken, Volker Rose, Hans-Joachim Ruhe, Elke Schoof, Hans-Dieter Trapp, Kurt Warnack.

Silber: Horst Erbe, Enno Leiner, Nils Osterkamp

Bronze: Bo Böhlke, Pelle Böhlke.

Es haben sich zudem 9 Mitarbeiter des Jobcenter Friesland zum Firmensportabzeichen eingefunden, die schließlich mit 2x Gold und 7x Silber erfolgreich waren. Sie alle – sowie weitere Kollegen – wollen auch 2020 wieder mitmachen. Die gemeinsame sportliche Ausübung brachte allen so viel Spaß, dass währenddessen keine Gedanken an die tägliche Arbeit aufkamen – und so soll es ja auch sein.

„Wir freuen uns schon jetzt auf den Beginn der neuen Sportabzeichen-Saison, und dass wir alle gesund durch diese Zeit kommen“, so Ilona Ihnken.