Wangerland Freizeit, Sport und Gesundheit im Wangerland: Die Gemeinde Wangerland hat sich gemeinsam mit dem Kreis-Sportbund Friesland auf den Weg gemacht, die Sport-, Freizeit- und Gesundheitsangebote im Wangerland einer Analyse zu unterziehen.

Bürgerbefragung Die Bürgerbefragung „Freizeit, Sport und Gesundheit im Wangerland“ findet am 13. Januar ab 18 Uhr in der Oberschule Hohenkirchen statt. Kurze formlose Anmeldung bei Sigrid Harms per E-Mail an s.harms@wangerland.org oder Tel. 4463/989 110. Umfrage zu den Wangerländer Sportstätten: Der Fragebogen kann im Rathaus Hohenkirchen abgeholt werden oder online ausgefüllt werden unter ksb-friesland.de/buergerbefragung-wangerland/

Ziel der Erhebung ist, eine wissenschaftliche und gleichzeitig beteiligungsorientierte Grundlage zu erstellen. Sie soll als Orientierungshilfe dienen, um die Entwicklung der Sportplätze und Sporthallen sowie der Angebote in der Gemeinde positiv voranzubringen und finanzielle Ressourcen optimal einzusetzen. Damit möchten sich Bürgermeister Björn Mühlena und sein Team für eine lebendige und attraktive Bewegungs- und Sportlandschaft in der Gemeinde stark machen, teilt der Kreissportbund mit.

Bei der Erhebung, dem so genannten Sportstättenentwicklungskonzept, sollen alle Sport- und Freizeitflächen sowie offene und überdachte Anlagen Berücksichtigung finden, die für Aktivitäten – egal ob privat oder organisiert – genutzt werden, erläutert Jenny Hähnel, Referentin für Sport- und Organisationsentwicklung des Kreissportbunds.

Abgefragt werden bei der Erhebung aber auch der Auslastung der Angebote nach. Und die Wangerländer Bürgerinnen und Bürger werden befragt, welche Angebote und Räume ihrer Ansicht nach fehlen.

Um diese wichtigen Daten erfassen zu können, sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich an der Bürgerbefragung „Freizeit, Sport und Gesundheit im Wangerland" zu beteiligen.

Darüber hinaus gibt es einer Umfrage – alle sind aufgerufen, teilzunehmen: Der Fragebogen ist online verfügbar und im Rathaus.