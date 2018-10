Das Programm auf Wangerooge

Die diesjährigen Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer finden noch bis zum 21. Oktober mit einem bunten Programm statt.

Dazu gehört auch wieder der Aviathlon: bei dem Wettstreit zwischen den ostfriesischen Inseln und den Regionen werden möglichst viele Vogelarten gezählt. Gesammelt werden die Beobachtungen im Internet oder in den Nationalpark-Häusern (auch per E-Mail). Die längste Artenliste eines Ortes gewinnt. Die Sieger werden beim Zugvogelfest in Horumersiel am 21. Oktober bekannt gegeben.

Mehr Infos unter

Bis 21. Oktober: VogelKUNSTsafari. Die genaue Spielanleitung gibt es im Nationalpark-Haus und in der Tourist-Info.

17. Oktober, 10 Uhr, Familientreffen im Watt – eine animierte Bildergeschichte für kleine und große Leute. Nationalpark-Haus. Für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene.

18. Oktober, 10.30 Uhr, Afrika mit Rückflugticket“ – eine abenteuerliche Weltreise mit der Wattpolizei. Nationalpark-Haus. Erwachsene 7 Euro, Kinder bis 14 Jahre 5 Euro.

18. Oktober, 19.30 Uhr, Länder, Menschen, Vogelzug – bebilderter Vortrag von Reno Lottmann. Nationalpark-Haus. Nur für Erwachsene, 5 Euro.

19. Oktobe r , 8 Uhr: Vogelzug live. Start Nationalpark-Haus, Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro.

19. Oktober, 15 Uhr, Faszination Vogelflug – Vortrag von Sven Achtermann mit anschließendem „Federlesen“, Nationalpark-Haus. Erwachsene 7 Euro, Kinder bis 14 Jahre 5 Euro. 22. Oktober, 15 Uhr, VogelKUNSTsafari: Die Auflösung. Nationalpark-Haus.

Alle Anmeldungen und Informationen direkt im Nationalpark-Haus auf Wangerooge, Friedrich-August-Straße 18, Tel. 04469/8397.

Mehr Infos unterornitho.de