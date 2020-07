46. Wangerooger Tennisturnier: Fünf Tage lang Tennis-Partien auf hohem Niveau

Wangerooge Die Freigabe in enger Absprache mit der Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Marcel Fangohr ist erteilt: Das 46. Wangerooger Tennisturnier kann vom 27. bis 31. Juli stattfinden.

Aus ganz Deutschland haben sich Top-Spieler der Deutschen Rangliste zum diesjährigen DTB-Turnier mit einem Preisgeld von 4200 Euro angemeldet, teilt der Vorstand des Wangerooger Tennisclubs mit: Darunter sind Loius Weßels (Essen) Nr. 27, Lokalmatador und Vorjahressieger Stefan Seifert (Oldenburg) Nr. 36 und Max Wiskandt (Gladbach) Nr. 66 bei den Herren, bei den DTB-Damen Vorjahressiegerin Nicole Rivkin ( Hannover) Nr. 61, Katharina Huhnholz (Schirnau) Nr. 101 und die Lokalmatadorin Leonie Müller (Wiefelstede) Nr. 288. Viele online- Anmeldungen sind in den vergangenen Tagen dazugekommen und versprechen interessante Spiele auf hohem Niveau.

Das Organisations-Team um Erik Gaudig, Daniel Greulich und Stefan Jung aus Oldenburg sowie der Hamburgerin Corinna Wittrin und Ulf Hordorff aus Bad Homburg hat zudem ein Beiprogramm unter Corona-Bedingungen organisiert.

Gespielt wird in den DTB-Klassen sowie den LK-Klassen und Jugend: Einzel, Doppel Mixed, im LK-Bereich in den Altersklassen Herren/Damen 30 bis 70. Die neue Turnierleitung wurde mit viel Erfahrung besetzt, so stehen Oliver Pickhardt vom NTV als Turnierleiter von ITF-Turnieren und Oliver Ellenbeck, seit 19 Jahren Turnierleiter der Senior-Mallorca-Open, zur Verfügung. „Wir freuen uns auf spannende Spiele und hoffen, dass alle Teilnehmer sich an die Corona-Regeln halten – dann kann auch 2020 zu einem tollen Turnier werden“, so der Vorstand.