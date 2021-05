Wassersport: Bis Sonntag sind Skipper auf Wangerooge willkommen

Das gilt für Gastlieger beim Wangerooger Yachtclub

Bis Sonntag, 16. Mai, 17 Uhr – Hochwasser ist um 15.42 Uhr – sind Gastlieger auf Wangerooge willkommen. Dabei gilt:

• Alle Crewmitglieder müssen Wohnsitz in Niedersachsen haben.

• Übernachtungswünsche müssen 24 Stunden vor Ankunft bei b-stramm@t-online.de angekündigt werden; Bestätigung erfolgt ausschließlich per Mail.

• Beim Einlaufen sind negative Corona-Tests (PCR- oder Schnelltest aus einem Testzentrum, nicht älter als 24 Stunden) vorzuzeigen. Das gilt nicht für vollständig Geimpfte. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Wer ohne Test einläuft, muss weiterfahren.

• Gästetoiletten sind eingeschränkt nutzbar, die Duschen bleiben geschlossen.

• Das Clubhaus kann von Gastliegern nicht genutzt werden, Getränke werden bis 18 Uhr im Außerhausverkauf angeboten.

• Bezahlung der Liegegebühren kontaktlos per bereitgestellte Briefumschläge.