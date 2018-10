Wangerooge Mit sieben Jahren begann er zu fechten. Als Jugendlicher war er Spartakiade-Sieger, mit seiner Mannschaft DDR-Meister, drei Jahre lang Nationaltrainer in Luxemburg – und mit Sicherheit ist da noch mehr. Aber Rüdiger Faust selbst nimmt das alles nicht so... „Wir haben halt viel geübt. Und dann wurden wir Meister“, sagt er ganz locker.

Der 56-Jährige ist ein zurückhaltender Mensch, erzähl nicht gern von sich. Prahlen will er schon gar nicht. Und dabei packt er so vieles an, hat schon einiges in seinem Leben gemeistert.

Sportschule- und Studium

Faust stammt aus Leipzig, ging auf eine DDR-Sportschule und studierte anschließend Sport. Er war Fahrlehrer und arbeitete im Baustoffhandel. „Hochbau, Tiefbau und so – damit kenne ich mich auch aus“. Außerdem war er Trainer im Fechten.

Und jetzt, seit drei Jahren, ist er Inhaber des Fahrradverleihs Beier auf Wangerooge. „Wir sind immer offen für Neues“, sagt seine Partnerin Sonja Wilbers, die er in Luxemburg beim Fechten kennenlernte. Flexibel sein, das Leben bunt gestalten – das ist dem Paar wichtig.

Ob er sich zuvor mit Fahrrädern auskannten? „Ich habe schon immer gern an Rädern herumgeschraubt“, sagt er. Eine große Herausforderung war das für ihn nicht. Übrigens auch nicht, auf eine Insel zu ziehen. „Natürlich ist es anders, aber wir leben gern hier“, sagt das Paar.

Vater war auf der Insel

„Mein Vater hat seine Kindheit auf Wangerooge verbracht“, sagt Sonja Wilbers – daher stammt ihre Verbindung zur Insel Wangerooge. Sie fühlt sich ebenfalls an der Küste wohl, wie ihr Vater. „Eigentlich wollten wir nur mal eine Saison hier wohnen – das wurde dann doch verlängert.“

Der Fahrradverleih brauchte einen neuen Inhaber, schien auf Rüdiger Faust nur gewartet zu haben. So kam eines zum anderen. Sonja Wilbers hat erst eine andere Arbeit gefunden, wirkte aber im Hintergrund im Fahrradverleih immer mit – bis sie im Sommer ganz an die Seite ihres Mannes wechselte.

Vier Jahre leben sie nun auf Wangerooge – und natürlich wollen Rüdiger Faust und Sonja Wilbers auch hier so einiges anpacken. In der Inselschule hat Sonja Wilbers zum Beispiel schon die „Seenotretter-AG“ angeschoben.

Sich im Kleinen für die Insel und ihre Jugend einbringen – das machen die beiden gern. Ihr zehnjähriger Sohn Florian gibt da gern Tipps.

Auch für den Fahrradverleih hat sich das Paar etwas überlegt: Für Hochzeiten oder andere festliche Veranstaltungen kann seit diesem Frühjahr eine Rikscha ausgeliehen werden. „Zwei Stück haben wir: eine, die nur ich fahren kann, und eine, die selbst gefahren werden kann“, sagt Rüdiger Faust. Das wird gut angenommen – vor allem von Paaren, die sich zuvor auf dem Alten Leuchtturm das Ja-Wort geben.

Immer etwas Neues

„Man muss sich eben immer etwas Neues einfallen lassen“, sagt Sonja Wilbers. Im Winter, wenn es etwas ruhiger auf der Insel wird, dann haben sie wieder Zeit, neue Ideen zu sammeln. Und vielleicht wird dann schon bald wieder etwas Neues angepackt – so wie bisher auch.