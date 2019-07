Wangerooge /Neuharlingersiel Stand up! – Steh auf und tu was: Das Motto gilt für die Sportjugend in der Sportregion Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven. Und es gilt noch viel mehr für alle Teilnehmer an einem besonderen Paddel-Erlebnis: Am 14. September Punkt 12 Uhr besteigen 80 Paddler Mega-SUPs und paddeln die 16 Kilometer von Neuharlingersiel nach Wangerooge.

Das Hilfsprojekt Ubomi Ubomi ist Xhosa-Sprache und bedeutet „Leben“. Das Projekt kümmert sich um Kinder in den südafrikanischen Townships Khayelit­sha und Gugulethu. Dort herrschen Armut, Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit und für die Kinder kann von Chancengleichheit keine Rede sein. „Vielen mangelt es an elementaren Dingen wie Essen, Schlafplätzen, gesundheitlicher Versorgung, Schutz und Bildung“, sagt Ubomi-Gründerin Birgit Hägemann. In den drei Ubomi-Projekthäusern bekommen die Kinder eine Chance auf (Über-)Leben, ein gesundes Essen, Hausaufgabenbetreuung und Sprachunterricht, Life Skills-Training sowie Spiel-, Sport und Kreativangebote. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche haben nun einen Zufluchtsort, an dem sie familiäre Wärme erleben, ihre Fähigkeiten entdecken und somit ihre Chance auf eine menschenwürdige Zukunft erhöhen können. Betreut wird das Projekt von Birgit Hägemann aus Hannover – sie verbringt jeden freien Tag in Kapstadt in den Ubomi-Häusern. Infos und Kontakt per E-Mail biggi@ubomi.net Mehr Infos unter www.ubomi.net

„Stand up for Ubomi – Steh auf für Ubomi“ ist das Motto der Aktion. Die Paddler sammeln Spenden und machen auf das Hilfsprojekt Ubomi für Kinder in den Townships Kapstadts in Südafrika aufmerksam. „Das wird eine tolle Aktion“, freut sich Birgit Hägemann schon: Sie ist Gründerin und Vorsitzende des Vereins Ubomi, verbringt jede freie Minute in den Ubomi-Häusern in Kapstadt. Das Projekt bietet Straßenkindern in den armen Townships sichere Anlaufstellen, Essen und Schlafplatz, gesundheitliche Versorgung und Bildung (siehe Infokasten).

Als Partner der SUP-Tour nach Wangerooge sind die Jugendherbergen im Nordwesten im Boot, der Landessportbund, die Aktion Mensch, der SUP & Outdoor-Verein Lüneburg, die Sportjugend Wittmund, Nature-Guides, 360° Outdoor Education Team und die Lotto-Sport-Stiftung. Das Besondere an der Tour: Sie wird multikulti und inklusiv; denn in Deutschland lebende Südafrikaner paddeln für Ubomi und Dank extra entwickelter SUP-Bretter paddeln auch Rollstuhlfahrer mit.

„Das wird eine schöne, bunte Sache“, sagt Birgit Hägemann. Die Premiere fand vergangenen Sommer statt: Da paddelte eine 80-Personen-Gruppe auf den SUPs von Geeste nach Meppen.

Die Tour über die Nordsee wird natürlich spezieller – deshalb ist die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit im Boot: Die Seenotretter geben den Paddlern Geleitschutz nach Wangerooge. „Wir haben die Route genau ausgearbeitet, es gibt feste Zeitpläne und die erfahrenen SUP-Guides von Nature-Guides haben die Strecke schon probiert“, berichtet sie.

Auch für die Ubomi-Kinder in Kapstadt wird die Aktion interessant – sie sind per modernen Medien live dabei. „Sie sind jedes Mal begeistert, wenn sie erleben, wie wildfremde Menschen etwas für sie tun“, weiß Birgit Hägemann. Doch „Stand up“ haben auch sie verinnerlicht: „Zum Mandela-Tag am 18. Juli durften sie sich etwas wünschen. Und unsere Kinder haben sich gewünscht, gemeinsam Suppe zu kochen für alle, die nie eine warme Mahlzeit haben“, erzählt sie.